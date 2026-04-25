Составы команд
Рубин
3-4-3
38
Ставер
98
Лобов
5
Вуячич
2
Тесленко
51
Рожков
22
Ходжа
14
Сааведра
12
Арройо
19
Даку
43
Сиве
7
Грипши
4-5-1
49
Тороп
37
Кармо
4
Виктор
79
Данилов
27
Мойзес
3
Круговой
7
Алвес
10
Обляков
6
Баринов
20
Попович
11
Мусаев
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
98
Лобов
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
98
Лобов
22
Ходжа
23
Безруков
23
Безруков
22
Ходжа
43
Сиве
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
43
Сиве
12
Арройо
70
Кабутов
70
Кабутов
12
Арройо
20
Попович
2
Рейс
2
Рейс
20
Попович
7
Алвес
32
Гонду
32
Гонду
7
Алвес
37
Кармо
31
Кисляк
31
Кисляк
37
Кармо
27
Мойзес
18
Козлов
18
Козлов
27
Мойзес
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
Главный тренер
Франк Артига
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
Остались в запасе
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Фабио Челестини
Рубин
Точно не сыграют
ЦСКА
Точно не сыграют
Статистика матча Рубин - ЦСКА
3
2
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
10
Офсайды
1
2
Количество передач
410
477
Сейвы
8
4
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против ЦСКА, 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»