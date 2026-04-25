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  • «Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 18:20
Рубин
25.04.2026, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ЛП
22
Велдин Ходжа
ЦП
14
Игнасио Сааведра
ЦП
12
Андерсон Арройо
ПП
7
Назми Грипши
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
37
Энрике Кармо
ПЗ
3
Данил Круговой
ЦП
20
Матия Попович
ЦП
7
Матеус Алвес
ЦП
10
Иван Обляков
ЦП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Рубин
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
ЦСКА
2
Матеус Рейс
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
18
Данила Козлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
3-4-3
38
Ставер
98
Лобов
5
Вуячич
2
Тесленко
51
Рожков
22
Ходжа
14
Сааведра
12
Арройо
19
Даку
43
Сиве
7
Грипши
4-5-1
49
Тороп
37
Кармо
4
Виктор
79
Данилов
27
Мойзес
3
Круговой
7
Алвес
10
Обляков
6
Баринов
20
Попович
11
Мусаев
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
98
Лобов
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
98
Лобов
22
Ходжа
23
Безруков
23
Безруков
22
Ходжа
43
Сиве
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
43
Сиве
12
Арройо
70
Кабутов
70
Кабутов
12
Арройо
20
Попович
2
Рейс
2
Рейс
20
Попович
7
Алвес
32
Гонду
32
Гонду
7
Алвес
37
Кармо
31
Кисляк
31
Кисляк
37
Кармо
27
Мойзес
18
Козлов
18
Козлов
27
Мойзес
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
Главный тренер
Франк Артига
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
Остались в запасе
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Фабио Челестини
Рубин
Точно не сыграют
Угочукву Иву
ОП
Антон Швец
ЦП
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Матвей Лукин
ЦЗ
Кирилл Глебов
ЛВ
Статистика матча Рубин - ЦСКА
3
2
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
10
Офсайды
1
2
Количество передач
410
477
Сейвы
8
4
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
12

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против ЦСКА, 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА

«Рубин» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
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