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Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против ЦСКА, 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – ЦСКА