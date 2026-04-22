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  • «Динамо» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Динамо» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 18:35
Динамо
22.04.2026, среда, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
19' Ж. Сиве
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Назми Грипши
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Рубин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Маричаль
57
Рикардо
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
21
Миранчук
70
Тюкавин
91
Гладышев
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
98
Лобов
3
Мальдонадо
51
Рожков
22
Ходжа
14
Сааведра
12
Арройо
23
Безруков
7
Грипши
43
Сиве
74
Фомин
24
Чавес
24
Чавес
74
Фомин
15
Глебов
60
Маринкин
60
Маринкин
15
Глебов
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
10
Бителло
7
Бабаев
7
Бабаев
10
Бителло
21
Миранчук
33
Сергеев
33
Сергеев
21
Миранчук
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
14
Сааведра
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Сааведра
7
Грипши
14
Кузяев
14
Кузяев
7
Грипши
23
Безруков
44
Кузнецов
44
Кузнецов
23
Безруков
43
Сиве
59
Моторин
59
Моторин
43
Сиве
Остались в запасе
Динамо
Рубин
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Франк Артига
Динамо
Точно не сыграют
Дмитрий Александров
ОП
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Рубин
Точно не сыграют
Мирлинд Даку
ЦФ
Угочукву Иву
ОП
Антон Швец
ЦП
Егор Тесленко
ЦЗ
Статистика матча Динамо - Рубин
1
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
14
18
Офсайды
0
2
Количество передач
544
322
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Рубина», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Рубин»

«Динамо» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо
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