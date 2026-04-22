22.04.2026, среда, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-2-1-1-2
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Маричаль
57
Рикардо
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
21
Миранчук
70
Тюкавин
91
Гладышев
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
98
Лобов
3
Мальдонадо
51
Рожков
22
Ходжа
14
Сааведра
12
Арройо
23
Безруков
7
Грипши
43
Сиве
74
Фомин
24
Чавес
24
Чавес
74
Фомин
15
Глебов
60
Маринкин
60
Маринкин
15
Глебов
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
10
Бителло
7
Бабаев
7
Бабаев
10
Бителло
21
Миранчук
33
Сергеев
33
Сергеев
21
Миранчук
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
14
Сааведра
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Сааведра
7
Грипши
14
Кузяев
14
Кузяев
7
Грипши
23
Безруков
44
Кузнецов
44
Кузнецов
23
Безруков
43
Сиве
59
Моторин
59
Моторин
43
Сиве
Остались в запасе
Динамо
Рубин
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Франк Артига
Динамо
Точно не сыграют
Рубин
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо - Рубин
1
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
14
18
Офсайды
0
2
Количество передач
544
322
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Рубина», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»