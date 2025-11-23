Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Пари НН» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Пари НН» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 14:05
Нижний Новгород
23.11.2025, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
49' М. Глушенков 70' Вендел
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
3-3-1-3
30
Медведев
25
Карич
24
Фаринья
2
Александров
19
Шнапцев
6
Опоку Сарфо
3
Коледин
14
Тичич
27
Грулев
77
Ивлев
88
Лесовой
4-1-2-1-2
16
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
16
Эракович
66
Вега
5
Барриос
8
Вендел
8
Жерсон
11
Энрике
10
Глушенков
7
Соболев
19
Шнапцев
32
Пигас
32
Пигас
19
Шнапцев
14
Тичич
78
Калинский
78
Калинский
14
Тичич
77
Ивлев
19
Ермаков
19
Ермаков
77
Ивлев
27
Грулев
29
Сефас
29
Сефас
27
Грулев
66
Вега
4
Горшков
4
Горшков
66
Вега
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
8
Жерсон
5
Михайлов
5
Михайлов
8
Жерсон
8
Вендел
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Вендел
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Зенит
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Нижний Новгород - Зенит
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
22
9
Офсайды
3
2
Количество передач
307
596
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Зенита», 16-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Зенит»

«Пари НН» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
5
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
8
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+