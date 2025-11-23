23.11.2025, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-3-1-3
30
Медведев
25
Карич
24
Фаринья
2
Александров
19
Шнапцев
6
Опоку Сарфо
3
Коледин
14
Тичич
27
Грулев
77
Ивлев
88
Лесовой
4-1-2-1-2
16
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
16
Эракович
66
Вега
5
Барриос
8
Вендел
8
Жерсон
11
Энрике
10
Глушенков
7
Соболев
19
Шнапцев
32
Пигас
32
Пигас
19
Шнапцев
14
Тичич
78
Калинский
78
Калинский
14
Тичич
77
Ивлев
19
Ермаков
19
Ермаков
77
Ивлев
27
Грулев
29
Сефас
29
Сефас
27
Грулев
66
Вега
4
Горшков
4
Горшков
66
Вега
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
8
Жерсон
5
Михайлов
5
Михайлов
8
Жерсон
8
Вендел
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Вендел
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Зенит
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Нижний Новгород - Зенит
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
22
9
Офсайды
3
2
Количество передач
307
596
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Зенита», 16-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»