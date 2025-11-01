01.11.2025, суббота, 20:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
22
Семенчук
3
Сако
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
9
Мохеби
69
Голенков
7
Роналдо
4-1-2-2-1
88
Гудиев
2
Роча
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
80
Хосонов
8
Бистрович
19
Севикян
6
Кузьмин
11
Беншимоль
18
Кучаев
87
Лангович
87
Лангович
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
40
Вахания
91
Шамонин
91
Шамонин
40
Вахания
15
Лончар
26
Эсковаль
26
Эсковаль
15
Лончар
6
Кузьмин
35
Джаковац
35
Джаковац
6
Кузьмин
19
Севикян
91
Болдырев
91
Болдырев
19
Севикян
8
Бистрович
71
Пестряков
71
Пестряков
8
Бистрович
Остались в запасе
Ростов
Акрон
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ростов - Акрон
2
1
5
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
3
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
13
Офсайды
4
1
Количество передач
333
337
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Акрона», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»