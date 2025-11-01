Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Ростов» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 19:05
Ростов
01.11.2025, суббота, 20:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
79' Беншимоль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
22
Семенчук
3
Сако
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
9
Мохеби
69
Голенков
7
Роналдо
4-1-2-2-1
88
Гудиев
2
Роча
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
80
Хосонов
8
Бистрович
19
Севикян
6
Кузьмин
11
Беншимоль
18
Кучаев
87
Лангович
87
Лангович
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
40
Вахания
91
Шамонин
91
Шамонин
40
Вахания
15
Лончар
26
Эсковаль
26
Эсковаль
15
Лончар
6
Кузьмин
35
Джаковац
35
Джаковац
6
Кузьмин
19
Севикян
91
Болдырев
91
Болдырев
19
Севикян
8
Бистрович
71
Пестряков
71
Пестряков
8
Бистрович
Остались в запасе
Ростов
Акрон
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ростов - Акрон
2
1
5
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
3
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
13
Офсайды
4
1
Количество передач
333
337
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Акрона», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Акрон»

«Ростов» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Ростов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
2
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+