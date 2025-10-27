27.10.2025, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-1-3-1
88
Шелия
8
Богосавац
90
Н'Донг
75
Гандри
81
Сидоров
42
Келиано
11
Исмаэл
10
Жемалетдинов
11
Мансилья
17
Касинтура
77
Мелкадзе
4-2-3-1
99
Дюпин
27
Заика
33
Алвес
3
Солдатенков
28
Магаль
18
Васильев
14
Сааведра
29
Ежов
8
Игнатов
77
Зиньковский
98
Ильин
11
Мансилья
7
Садулаев
7
Садулаев
11
Мансилья
10
Жемалетдинов
20
Самородов
20
Самородов
10
Жемалетдинов
42
Келиано
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
42
Келиано
8
Игнатов
44
Стойич
44
Стойич
8
Игнатов
18
Васильев
8
Коваленко
8
Коваленко
18
Васильев
29
Ежов
40
Камано
40
Камано
29
Ежов
98
Ильин
9
Федоров
9
Федоров
98
Ильин
77
Зиньковский
78
Корнеев
78
Корнеев
77
Зиньковский
Остались в запасе
Ахмат
Сочи
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ахмат - Сочи
2
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
2
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
12
Офсайды
1
0
Количество передач
453
253
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
58
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Сочи», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»