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  • «Ахмат» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2025

«Ахмат» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2025

27 октября 2025, 18:20
Ахмат
27.10.2025, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Сочи
60' М. Самородов 90+2' М. Сидоров
16' И. Сааведра 36' М. Игнатов 66' М. Игнатов 77' Д. Васильев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Сочи
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
4-1-1-3-1
88
Шелия
8
Богосавац
90
Н'Донг
75
Гандри
81
Сидоров
42
Келиано
11
Исмаэл
10
Жемалетдинов
11
Мансилья
17
Касинтура
77
Мелкадзе
4-2-3-1
99
Дюпин
27
Заика
33
Алвес
3
Солдатенков
28
Магаль
18
Васильев
14
Сааведра
29
Ежов
8
Игнатов
77
Зиньковский
98
Ильин
11
Мансилья
7
Садулаев
7
Садулаев
11
Мансилья
10
Жемалетдинов
20
Самородов
20
Самородов
10
Жемалетдинов
42
Келиано
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
42
Келиано
8
Игнатов
44
Стойич
44
Стойич
8
Игнатов
18
Васильев
8
Коваленко
8
Коваленко
18
Васильев
29
Ежов
40
Камано
40
Камано
29
Ежов
98
Ильин
9
Федоров
9
Федоров
98
Ильин
77
Зиньковский
78
Корнеев
78
Корнеев
77
Зиньковский
Остались в запасе
Ахмат
Сочи
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ахмат - Сочи
2
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
2
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
12
Офсайды
1
0
Количество передач
453
253
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
58
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Сочи», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Сочи»

«Ахмат» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат
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