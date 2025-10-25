25.10.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
78
Чистяков
3
Сако
40
Вахания
8
Миронов
10
Щетинин
18
Кучаев
7
Роналдо
99
Сулейманов
69
Голенков
3-4-1-1-1
39
Магомедов
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
13
Кагермазов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
11
Миро
7
Роналдо
67
Игнатов
67
Игнатов
7
Роналдо
10
Щетинин
21
Шанталий
21
Шанталий
10
Щетинин
99
Сулейманов
19
Байрамян
19
Байрамян
99
Сулейманов
11
Миро
53
Гаджиев
53
Гаджиев
11
Миро
16
Мрезиг
19
Зинович
19
Зинович
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
25
Агаларов
25
Агаларов
21
Джабраилов
Остались в запасе
Ростов
Динамо Мх
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Ростов - Динамо Мх
3
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
18
22
Офсайды
6
4
Количество передач
405
330
Сейвы
2
4
Точность передач %
66
63
Удары мимо ворот
4
6
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Динамо» Махачкала, 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»