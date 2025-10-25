Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Динамо» Махачкала, 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо» Махачкала