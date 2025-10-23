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  • «Краснодар» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Краснодар» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 17:20
Краснодар
23.10.2025, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
21' Д. Козлов 86' Д. Кордоба 90+4' Ж. Батчи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
53
Александр Черников
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Сочи
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Артем Сидоренко
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-2-2-2
16
Корякин
59
Хмарин
17
Пальцев
3
Тормена
20
Гонсалес
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
11
Сантос
28
Перрен
3-3-1-2-1
1
Ломаев
27
Заика
4
Литвинов
5
Аберден
28
Магаль
18
Васильев
17
Макарчук
8
Коваленко
8
Игнатов
40
Камано
78
Корнеев
11
Сантос
19
Коста
19
Коста
11
Сантос
53
Черников
8
Аугусто
8
Аугусто
53
Черников
88
Кривцов
8
Сперцян
8
Сперцян
88
Кривцов
28
Перрен
11
Батчи
11
Батчи
28
Перрен
3
Тормена
9
Кордоба
9
Кордоба
3
Тормена
17
Макарчук
15
Агбалака
15
Агбалака
17
Макарчук
40
Камано
14
Сааведра
14
Сааведра
40
Камано
78
Корнеев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
78
Корнеев
8
Игнатов
59
Барт
59
Барт
8
Игнатов
18
Васильев
9
Федоров
9
Федоров
18
Васильев
Остались в запасе
Краснодар
Сочи
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
35
Александр Дегтев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
27
Виктор Са
ЛВ
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Сочи», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Сочи»

«Краснодар» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Сочи Краснодар
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