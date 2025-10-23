23.10.2025, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-2-2
16
Корякин
59
Хмарин
17
Пальцев
3
Тормена
20
Гонсалес
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
11
Сантос
28
Перрен
3-3-1-2-1
1
Ломаев
27
Заика
4
Литвинов
5
Аберден
28
Магаль
18
Васильев
17
Макарчук
8
Коваленко
8
Игнатов
40
Камано
78
Корнеев
11
Сантос
19
Коста
19
Коста
11
Сантос
53
Черников
8
Аугусто
8
Аугусто
53
Черников
88
Кривцов
8
Сперцян
8
Сперцян
88
Кривцов
28
Перрен
11
Батчи
11
Батчи
28
Перрен
3
Тормена
9
Кордоба
9
Кордоба
3
Тормена
17
Макарчук
15
Агбалака
15
Агбалака
17
Макарчук
40
Камано
14
Сааведра
14
Сааведра
40
Камано
78
Корнеев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
78
Корнеев
8
Игнатов
59
Барт
59
Барт
8
Игнатов
18
Васильев
9
Федоров
9
Федоров
18
Васильев
Остались в запасе
Краснодар
Сочи
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
35
Александр Дегтев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
27
Виктор Са
ЛВ
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Краснодар - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Сочи», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»