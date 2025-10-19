19.10.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-4-1-2
38
Ставер
51
Рожков
2
Тесленко
27
Грицаенко
12
Арройо
22
Ходжа
6
Иву
70
Кабутов
14
Кузяев
99
Шабанхаджай
19
Даку
4-3-2-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Филин
2
Варатынов
25
Андраде
18
Титков
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
15
Йенне
91
Хиль
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
70
Кабутов
23
Безруков
23
Безруков
70
Кабутов
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
14
Кузяев
43
Сиве
43
Сиве
14
Кузяев
10
Петров
77
Чивич
77
Чивич
10
Петров
15
Йенне
4
Гассама
4
Гассама
15
Йенне
73
Петров
2
Манелов
2
Манелов
73
Петров
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
Остались в запасе
Рубин
Балтика
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Рубин - Балтика
2
4
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
17
Офсайды
2
2
Количество передач
414
361
Сейвы
4
2
Точность передач %
65
65
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Балтики», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»