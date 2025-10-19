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  • «Рубин» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Рубин» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 15:50
Рубин
19.10.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Балтика
7' Б. Хиль 19' М. Петров 80' М. Бевеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
(К) ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
(К) ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
3-4-1-2
38
Ставер
51
Рожков
2
Тесленко
27
Грицаенко
12
Арройо
22
Ходжа
6
Иву
70
Кабутов
14
Кузяев
99
Шабанхаджай
19
Даку
4-3-2-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Филин
2
Варатынов
25
Андраде
18
Титков
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
15
Йенне
91
Хиль
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
70
Кабутов
23
Безруков
23
Безруков
70
Кабутов
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
14
Кузяев
43
Сиве
43
Сиве
14
Кузяев
10
Петров
77
Чивич
77
Чивич
10
Петров
15
Йенне
4
Гассама
4
Гассама
15
Йенне
73
Петров
2
Манелов
2
Манелов
73
Петров
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
Остались в запасе
Рубин
Балтика
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Рубин - Балтика
2
4
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
17
Офсайды
2
2
Количество передач
414
361
Сейвы
4
2
Точность передач %
65
65
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Балтики», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Балтика»

«Рубин» – «Балтика»: смотреть онлан 19 октября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Рубин
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