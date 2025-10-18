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  • «Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 18:35
Локомотив
18.10.2025, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА
17' А. Батраков 45+3' Д. Воробьев 87' Н. Комличенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
37
Энрике Кармо
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
20
Матия Попович
ЦП
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
5
Ньямси
23
Монтес
3
Фассон
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
83
Батраков
10
Воробьев
3-2-1-3-1
49
Тороп
78
Дивеев
4
Виктор
90
Лукин
22
Гайич
3
Круговой
37
Кармо
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
9
Алеррандро
19
Руденко
77
Пиняев
77
Пиняев
19
Руденко
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
4
Виктор
5
Вильягра
5
Вильягра
4
Виктор
17
Глебов
20
Попович
20
Попович
17
Глебов
37
Кармо
11
Пополитов
11
Пополитов
37
Кармо
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
3
Всего ударов по воротам
25
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
7
8
Офсайды
2
3
Количество передач
380
491
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
9
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА

«Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
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