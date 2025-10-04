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  • «Рубин» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Рубин» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 14:05
Рубин
04.10.2025, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
19' А. Арройо 54' В. Ходжа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
3-3-1-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
4
Нижегородов
70
Кабутов
6
Иву
12
Арройо
14
Кузяев
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3-3-2-1-1
30
Песьяков
5
Ороз
47
Божин
18
Лепский
11
Сутормин
22
Костанца
2
Печенин
7
Баньяц
97
Ахметов
19
Олейников
91
Игнатенко
70
Кабутов
98
Лобов
98
Лобов
70
Кабутов
14
Кузяев
22
Ходжа
22
Ходжа
14
Кузяев
8
Йочич
19
Иванов
19
Иванов
8
Йочич
99
Шабанхаджай
43
Сиве
43
Сиве
99
Шабанхаджай
18
Лепский
23
Чернов
23
Чернов
18
Лепский
7
Баньяц
21
Иванисеня
21
Иванисеня
7
Баньяц
97
Ахметов
11
Рахманович
11
Рахманович
97
Ахметов
11
Сутормин
15
Рассказов
15
Рассказов
11
Сутормин
91
Игнатенко
19
Гайч
19
Гайч
91
Игнатенко
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
2
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
20
Количество передач
301
484
Сейвы
1
5
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Крыльев Советов», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Крылья Советов»

«Рубин» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин
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