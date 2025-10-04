04.10.2025, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-1-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
4
Нижегородов
70
Кабутов
6
Иву
12
Арройо
14
Кузяев
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3-3-2-1-1
30
Песьяков
5
Ороз
47
Божин
18
Лепский
11
Сутормин
22
Костанца
2
Печенин
7
Баньяц
97
Ахметов
19
Олейников
91
Игнатенко
70
Кабутов
98
Лобов
98
Лобов
70
Кабутов
14
Кузяев
22
Ходжа
22
Ходжа
14
Кузяев
8
Йочич
19
Иванов
19
Иванов
8
Йочич
99
Шабанхаджай
43
Сиве
43
Сиве
99
Шабанхаджай
18
Лепский
23
Чернов
23
Чернов
18
Лепский
7
Баньяц
21
Иванисеня
21
Иванисеня
7
Баньяц
97
Ахметов
11
Рахманович
11
Рахманович
97
Ахметов
11
Сутормин
15
Рассказов
15
Рассказов
11
Сутормин
91
Игнатенко
19
Гайч
19
Гайч
91
Игнатенко
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
2
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
20
Количество передач
301
484
Сейвы
1
5
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Крыльев Советов», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»