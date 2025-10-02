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  • «Динамо» Махачкала – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 18:20
Динамо Мх
02.10.2025, четверг, 19:30
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Ростов
64' Т. Сундуков
33' Д. Шанталий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
75
Арсен Шихалиев
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
65
Nikolay Andrianov
ЦФ
4-2-2-2
39
Магомедов
3
Аззи
5
Табидзе
24
Аларкон
43
Ахмедов
21
Джабраилов
75
Шихалиев
9
Магомедов
53
Гаджиев
28
Сердеров
11
Миро
3-2-3-2
71
Одоевский
3
Сако
67
Игнатов
22
Семенчук
27
Прохин
78
Чистяков
10
Комаров
19
Байрамян
57
Жбанов
69
Голенков
21
Шанталий
24
Аларкон
99
Алибеков
99
Алибеков
24
Аларкон
5
Табидзе
77
Сундуков
77
Сундуков
5
Табидзе
53
Гаджиев
16
Мрезиг
16
Мрезиг
53
Гаджиев
75
Шихалиев
47
Глушков
47
Глушков
75
Шихалиев
9
Магомедов
9
Будунов
9
Будунов
9
Магомедов
78
Чистяков
4
Мелехин
4
Мелехин
78
Чистяков
27
Прохин
8
Миронов
8
Миронов
27
Прохин
19
Байрамян
10
Щетинин
10
Щетинин
19
Байрамян
69
Голенков
9
Мохеби
9
Мохеби
69
Голенков
10
Комаров
7
Роналдо
7
Роналдо
10
Комаров
Остались в запасе
Динамо Мх
Ростов
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
13
Хидает Ханкич
ВР
40
Илья Вахания
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
65
Nikolay Andrianov
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
40
Илья Вахания
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
65
Nikolay Andrianov
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Динамо Мх - Ростов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Ростова», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Ростов»

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Динамо Мх
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