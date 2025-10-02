Счет по пенальти – 4 : 2

Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Ростова», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Ростов»