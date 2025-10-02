02.10.2025, четверг, 19:30
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
4-2-2-2
39
Магомедов
3
Аззи
5
Табидзе
24
Аларкон
43
Ахмедов
21
Джабраилов
75
Шихалиев
9
Магомедов
53
Гаджиев
28
Сердеров
11
Миро
3-2-3-2
71
Одоевский
3
Сако
67
Игнатов
22
Семенчук
27
Прохин
78
Чистяков
10
Комаров
19
Байрамян
57
Жбанов
69
Голенков
21
Шанталий
24
Аларкон
99
Алибеков
99
Алибеков
24
Аларкон
5
Табидзе
77
Сундуков
77
Сундуков
5
Табидзе
53
Гаджиев
16
Мрезиг
16
Мрезиг
53
Гаджиев
75
Шихалиев
47
Глушков
47
Глушков
75
Шихалиев
9
Магомедов
9
Будунов
9
Будунов
9
Магомедов
78
Чистяков
4
Мелехин
4
Мелехин
78
Чистяков
27
Прохин
8
Миронов
8
Миронов
27
Прохин
19
Байрамян
10
Щетинин
10
Щетинин
19
Байрамян
69
Голенков
9
Мохеби
9
Мохеби
69
Голенков
10
Комаров
7
Роналдо
7
Роналдо
10
Комаров
Остались в запасе
Динамо Мх
Ростов
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
13
Хидает Ханкич
ВР
40
Илья Вахания
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
65
Nikolay Andrianov
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
40
Илья Вахания
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
65
Nikolay Andrianov
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Динамо Мх - Ростов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Ростова», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Ростов»
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Источник: «Бомбардир»