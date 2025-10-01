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  • «Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 19:20
Локомотив
01.10.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
ЦСКА
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
10
Иван Обляков
АП
20
Матия Попович
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Лантратов
2
Рамирес
85
Морозов
5
Ньямси
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
99
Мялковский
7
Бакаев
27
Комличенко
9
Сарвели
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
90
Лукин
23
Абдулкадыров
22
Гайич
52
Бандикян
7
Алвес
10
Руис Ривера
31
Кисляк
9
Алеррандро
11
Пополитов
2
Рамирес
45
Сильянов
45
Сильянов
2
Рамирес
6
Баринов
25
Пруцев
25
Пруцев
6
Баринов
27
Комличенко
83
Батраков
83
Батраков
27
Комличенко
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
99
Мялковский
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Мялковский
27
Мойзес
3
Круговой
3
Круговой
27
Мойзес
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
7
Алвес
17
Глебов
17
Глебов
7
Алвес
11
Пополитов
37
Кармо
37
Кармо
11
Пополитов
10
Руис Ривера
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Руис Ривера
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА

«Локомотив» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Локомотив
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