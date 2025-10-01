01.10.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-2-1-1-2
22
Лантратов
2
Рамирес
85
Морозов
5
Ньямси
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
99
Мялковский
7
Бакаев
27
Комличенко
9
Сарвели
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
90
Лукин
23
Абдулкадыров
22
Гайич
52
Бандикян
7
Алвес
10
Руис Ривера
31
Кисляк
9
Алеррандро
11
Пополитов
2
Рамирес
45
Сильянов
45
Сильянов
2
Рамирес
6
Баринов
25
Пруцев
25
Пруцев
6
Баринов
27
Комличенко
83
Батраков
83
Батраков
27
Комличенко
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
99
Мялковский
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Мялковский
27
Мойзес
3
Круговой
3
Круговой
27
Мойзес
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
7
Алвес
17
Глебов
17
Глебов
7
Алвес
11
Пополитов
37
Кармо
37
Кармо
11
Пополитов
10
Руис Ривера
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Руис Ривера
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против ЦСКА, 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»