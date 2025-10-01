01.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-3-2-1
80
Кокарев
2
Печенин
4
Евгеньев
18
Лепский
23
Чернов
97
Ахметов
21
Иванисеня
7
Баньяц
26
Марин
15
Рассказов
91
Игнатенко
4-2-3-1
35
Дегтев
33
Алвес
5
Аберден
4
Литвинов
17
Макарчук
5
Осипов
16
Мухин
14
Крамарич
8
Игнатов
40
Камано
98
Ильин
4
Евгеньев
47
Божин
47
Божин
4
Евгеньев
97
Ахметов
11
Сутормин
11
Сутормин
97
Ахметов
7
Баньяц
22
Костанца
22
Костанца
7
Баньяц
26
Марин
19
Олейников
19
Олейников
26
Марин
91
Игнатенко
19
Гайч
19
Гайч
91
Игнатенко
33
Алвес
15
Агбалака
15
Агбалака
33
Алвес
98
Ильин
27
Заика
27
Заика
98
Ильин
16
Мухин
5
Кравцов
5
Кравцов
16
Мухин
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
40
Камано
78
Корнеев
78
Корнеев
40
Камано
Остались в запасе
Крылья Советов
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
Главный тренер
Магомед Адиев
1
Иван Ломаев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Сочи», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»