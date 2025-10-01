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  • «Крылья Советов» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Крылья Советов» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 16:50
Крылья Советов
01.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Сочи
40' Р. Евгеньев 45' Н. Аберден (АГ) 82' Н. Чернов
35' М. Игнатов 70' М. Крамарич (П) 87' А. Зиньковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
11
Амар Рахманович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Сочи
1
Иван Ломаев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
78
Артём Корнеев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-3-2-1
80
Кокарев
2
Печенин
4
Евгеньев
18
Лепский
23
Чернов
97
Ахметов
21
Иванисеня
7
Баньяц
26
Марин
15
Рассказов
91
Игнатенко
4-2-3-1
35
Дегтев
33
Алвес
5
Аберден
4
Литвинов
17
Макарчук
5
Осипов
16
Мухин
14
Крамарич
8
Игнатов
40
Камано
98
Ильин
4
Евгеньев
47
Божин
47
Божин
4
Евгеньев
97
Ахметов
11
Сутормин
11
Сутормин
97
Ахметов
7
Баньяц
22
Костанца
22
Костанца
7
Баньяц
26
Марин
19
Олейников
19
Олейников
26
Марин
91
Игнатенко
19
Гайч
19
Гайч
91
Игнатенко
33
Алвес
15
Агбалака
15
Агбалака
33
Алвес
98
Ильин
27
Заика
27
Заика
98
Ильин
16
Мухин
5
Кравцов
5
Кравцов
16
Мухин
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
40
Камано
78
Корнеев
78
Корнеев
40
Камано
Остались в запасе
Крылья Советов
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
Главный тренер
Магомед Адиев
1
Иван Ломаев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Сочи», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Сочи»

«Крылья Советов» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Сочи Крылья Советов
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