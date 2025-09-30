30.09.2025, вторник, 18:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
4-3-1-2
25
Нигматуллин
12
Арройо
5
Вуячич
4
Нижегородов
51
Рожков
23
Безруков
19
Иванов
88
Апшацев
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3-2-3-2
1
Латышонок
66
Вега
16
Дркушич
16
Эракович
95
Адамов
4
Горшков
5
Михайлов
21
Ерохин
77
Мостовой
32
Гонду
7
Соболев
4
Нижегородов
2
Тесленко
2
Тесленко
4
Нижегородов
88
Апшацев
6
Иву
6
Иву
88
Апшацев
8
Йочич
14
Кузяев
14
Кузяев
8
Йочич
23
Безруков
43
Сиве
43
Сиве
23
Безруков
77
Мостовой
28
Алип
28
Алип
77
Мостовой
4
Горшков
61
Кондаков
61
Кондаков
4
Горшков
5
Михайлов
51
Шилов
51
Шилов
5
Михайлов
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
7
Соболев
Остались в запасе
Рубин
Зенит
38
Евгений Ставер
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Зенита», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»