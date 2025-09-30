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  • «Рубин» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Рубин» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 16:50
Рубин
30.09.2025, вторник, 18:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
3' Л. Гонду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
96
Никита Васильев
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
51
Вадим Шилов
ЛФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-3-1-2
25
Нигматуллин
12
Арройо
5
Вуячич
4
Нижегородов
51
Рожков
23
Безруков
19
Иванов
88
Апшацев
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3-2-3-2
1
Латышонок
66
Вега
16
Дркушич
16
Эракович
95
Адамов
4
Горшков
5
Михайлов
21
Ерохин
77
Мостовой
32
Гонду
7
Соболев
4
Нижегородов
2
Тесленко
2
Тесленко
4
Нижегородов
88
Апшацев
6
Иву
6
Иву
88
Апшацев
8
Йочич
14
Кузяев
14
Кузяев
8
Йочич
23
Безруков
43
Сиве
43
Сиве
23
Безруков
77
Мостовой
28
Алип
28
Алип
77
Мостовой
4
Горшков
61
Кондаков
61
Кондаков
4
Горшков
5
Михайлов
51
Шилов
51
Шилов
5
Михайлов
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
7
Соболев
Остались в запасе
Рубин
Зенит
38
Евгений Ставер
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Зенита», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит»

«Рубин» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Рубин
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