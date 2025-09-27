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  • «Локомотив» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Локомотив» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 15:20
Локомотив
27.09.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
79' Д. Баринов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
(К) ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
8
Богдан Йочич
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
23
Монтес
59
Погостнов
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
19
Руденко
83
Батраков
10
Воробьев
3-4-1-2
38
Ставер
51
Рожков
5
Вуячич
2
Тесленко
12
Арройо
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
8
Йочич
19
Даку
43
Сиве
59
Погостнов
5
Ньямси
5
Ньямси
59
Погостнов
3
Фассон
24
Ненахов
24
Ненахов
3
Фассон
19
Руденко
99
Мялковский
99
Мялковский
19
Руденко
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
51
Рожков
19
Иванов
19
Иванов
51
Рожков
22
Ходжа
14
Кузяев
14
Кузяев
22
Ходжа
8
Йочич
7
Юкич
7
Юкич
8
Йочич
43
Сиве
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
43
Сиве
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Рубин
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
14
Офсайды
2
2
Количество передач
536
306
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Рубина», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Рубин»

«Локомотив» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив
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