27.09.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
23
Монтес
59
Погостнов
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
19
Руденко
83
Батраков
10
Воробьев
3-4-1-2
38
Ставер
51
Рожков
5
Вуячич
2
Тесленко
12
Арройо
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
8
Йочич
19
Даку
43
Сиве
59
Погостнов
5
Ньямси
5
Ньямси
59
Погостнов
3
Фассон
24
Ненахов
24
Ненахов
3
Фассон
19
Руденко
99
Мялковский
99
Мялковский
19
Руденко
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
51
Рожков
19
Иванов
19
Иванов
51
Рожков
22
Ходжа
14
Кузяев
14
Кузяев
22
Ходжа
8
Йочич
7
Юкич
7
Юкич
8
Йочич
43
Сиве
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
43
Сиве
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Рубин
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
14
Офсайды
2
2
Количество передач
536
306
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Рубина», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»