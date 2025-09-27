27.09.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-2-1-2
88
Шелия
8
Богосавац
90
Н'Донг
75
Гандри
81
Сидоров
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-3-3-1
88
Гудиев
26
Эсковаль
24
Неделчару
21
Фернандес
8
Бистрович
22
Марадишвили
35
Джаковац
19
Севикян
6
Кузьмин
71
Пестряков
22
Дзюба
42
Келиано
4
Ибишев
4
Ибишев
42
Келиано
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
20
Самородов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Самородов
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
26
Эсковаль
77
Агапов
77
Агапов
26
Эсковаль
6
Кузьмин
15
Лончар
15
Лончар
6
Кузьмин
22
Марадишвили
80
Хосонов
80
Хосонов
22
Марадишвили
35
Джаковац
17
Бакаев
17
Бакаев
35
Джаковац
21
Фернандес
11
Беншимоль
11
Беншимоль
21
Фернандес
Остались в запасе
Ахмат
Акрон
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ахмат - Акрон
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
16
Офсайды
2
1
Количество передач
381
357
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Динамо», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»