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  • «Ахмат» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Ахмат» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 12:50
Ахмат
27.09.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Акрон
3' Э. Касинтура 72' Б. Мансилья 90' Б. Мансилья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Шелия
8
Богосавац
90
Н'Донг
75
Гандри
81
Сидоров
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-3-3-1
88
Гудиев
26
Эсковаль
24
Неделчару
21
Фернандес
8
Бистрович
22
Марадишвили
35
Джаковац
19
Севикян
6
Кузьмин
71
Пестряков
22
Дзюба
42
Келиано
4
Ибишев
4
Ибишев
42
Келиано
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
20
Самородов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Самородов
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
26
Эсковаль
77
Агапов
77
Агапов
26
Эсковаль
6
Кузьмин
15
Лончар
15
Лончар
6
Кузьмин
22
Марадишвили
80
Хосонов
80
Хосонов
22
Марадишвили
35
Джаковац
17
Бакаев
17
Бакаев
35
Джаковац
21
Фернандес
11
Беншимоль
11
Беншимоль
21
Фернандес
Остались в запасе
Ахмат
Акрон
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ахмат - Акрон
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
16
Офсайды
2
1
Количество передач
381
357
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Динамо», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо»

«Ахмат» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Ахмат
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