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  • «Ахмат» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Ахмат» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 15:35
Ахмат
13.09.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
46' Э. Касинтура
80' А. Батраков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
(К) ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
(К) ОП
93
Артем Карпукас
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Шелия
90
Н'Донг
75
Гандри
4
Ибишев
8
Богосавац
81
Сидоров
11
Исмаэл
7
Садулаев
11
Мансилья
17
Касинтура
77
Мелкадзе
4-2-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
59
Погостнов
23
Монтес
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
7
Бакаев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
4
Ибишев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
4
Ибишев
11
Мансилья
20
Самородов
20
Самородов
11
Мансилья
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
24
Ненахов
3
Фассон
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
25
Пруцев
25
Пруцев
93
Карпукас
19
Руденко
14
Салтыков
14
Салтыков
19
Руденко
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
18
Офсайды
1
0
Количество передач
301
486
Сейвы
3
6
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Локомотива», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 15:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Локомотив»

«Ахмат» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
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