13.09.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-2-2-2-1
88
Шелия
90
Н'Донг
75
Гандри
4
Ибишев
8
Богосавац
81
Сидоров
11
Исмаэл
7
Садулаев
11
Мансилья
17
Касинтура
77
Мелкадзе
4-2-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
59
Погостнов
23
Монтес
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
7
Бакаев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
4
Ибишев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
4
Ибишев
11
Мансилья
20
Самородов
20
Самородов
11
Мансилья
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
24
Ненахов
3
Фассон
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
25
Пруцев
25
Пруцев
93
Карпукас
19
Руденко
14
Салтыков
14
Салтыков
19
Руденко
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
18
Офсайды
1
0
Количество передач
301
486
Сейвы
3
6
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Локомотива», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 15:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»