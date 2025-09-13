13.09.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-2-1-3-1
99
Лунев
8
Рубенс
55
Осипенко
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
21
Миранчук
19
Зайнутдинов
77
Макаров
33
Сергеев
4-2-1-2-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Джику
3
Ву
68
Литвинов
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
5
Барко
10
Маркиньос
99
Гарсия
21
Миранчук
49
Маухуб
49
Маухуб
21
Миранчук
8
Рубенс
13
Нгамале
13
Нгамале
8
Рубенс
77
Макаров
7
Скопинцев
7
Скопинцев
77
Макаров
19
Зайнутдинов
2
Маричаль
2
Маричаль
19
Зайнутдинов
33
Сергеев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
33
Сергеев
5
Барко
10
Бонгонда
10
Бонгонда
5
Барко
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
3
Ву
7
Солари
7
Солари
3
Ву
10
Маркиньос
5
Рябчук
5
Рябчук
10
Маркиньос
Остались в запасе
Динамо
Спартак
7
Ульви Бабаев
ЛВ
88
Виктор Окишор
АП
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
91
Антон Заболотный
ЦФ
24
Никита Массалыга
ПВ
74
Егор Гузиев
ОП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
7
Ульви Бабаев
ЛВ
88
Виктор Окишор
АП
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
91
Антон Заболотный
ЦФ
24
Никита Массалыга
ПВ
74
Егор Гузиев
ОП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
1
3
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
17
Офсайды
3
4
Количество передач
326
405
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 15:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»