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  • «Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 15:35
Динамо
13.09.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
26' Бителло 45+3' Бителло
19' Л. Гарсия 63' Л. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-2-1-3-1
99
Лунев
8
Рубенс
55
Осипенко
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
21
Миранчук
19
Зайнутдинов
77
Макаров
33
Сергеев
4-2-1-2-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Джику
3
Ву
68
Литвинов
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
5
Барко
10
Маркиньос
99
Гарсия
21
Миранчук
49
Маухуб
49
Маухуб
21
Миранчук
8
Рубенс
13
Нгамале
13
Нгамале
8
Рубенс
77
Макаров
7
Скопинцев
7
Скопинцев
77
Макаров
19
Зайнутдинов
2
Маричаль
2
Маричаль
19
Зайнутдинов
33
Сергеев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
33
Сергеев
5
Барко
10
Бонгонда
10
Бонгонда
5
Барко
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
3
Ву
7
Солари
7
Солари
3
Ву
10
Маркиньос
5
Рябчук
5
Рябчук
10
Маркиньос
Остались в запасе
Динамо
Спартак
7
Ульви Бабаев
ЛВ
88
Виктор Окишор
АП
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
91
Антон Заболотный
ЦФ
24
Никита Массалыга
ПВ
74
Егор Гузиев
ОП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
7
Ульви Бабаев
ЛВ
88
Виктор Окишор
АП
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
91
Антон Заболотный
ЦФ
24
Никита Массалыга
ПВ
74
Егор Гузиев
ОП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
1
3
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
17
Офсайды
3
4
Количество передач
326
405
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Спартака», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 15:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак»

«Динамо» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
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