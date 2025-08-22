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  • «Оренбург» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

«Оренбург» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

22 августа 2025, 16:50
Оренбург
22.08.2025, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат
2' Х. Томпсон 45' Х. Томпсон
48' Исмаэл 57' М. Сидоров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
44
Чичинадзе
38
Касимов
4
Хотулев
18
Муфи
33
Квеквескири
18
Камилов
17
Гюрлюк
10
Томпсон
20
Рыбчинский
9
Оганесян
4-1-2-1-2
88
Шелия
81
Сидоров
90
Н'Донг
75
Гандри
8
Богосавац
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
13
Конате
20
Самородов
44
Чичинадзе
5
Татаев
5
Татаев
44
Чичинадзе
9
Оганесян
3
Ведерников
3
Ведерников
9
Оганесян
18
Камилов
57
Болотов
57
Болотов
18
Камилов
4
Хотулев
12
Ревазов
12
Ревазов
4
Хотулев
10
Томпсон
30
Гузина
30
Гузина
10
Томпсон
42
Келиано
4
Ибишев
4
Ибишев
42
Келиано
20
Самородов
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Самородов
13
Конате
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
13
Конате
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
Главный тренер
Владимир Слишкович
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Оренбург - Ахмат
3
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
11
Офсайды
2
4
Количество передач
486
268
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ахмата», 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ахмат»

«Оренбург» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Оренбург
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