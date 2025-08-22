22.08.2025, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-1-3-1
1
Овсянников
44
Чичинадзе
38
Касимов
4
Хотулев
18
Муфи
33
Квеквескири
18
Камилов
17
Гюрлюк
10
Томпсон
20
Рыбчинский
9
Оганесян
4-1-2-1-2
88
Шелия
81
Сидоров
90
Н'Донг
75
Гандри
8
Богосавац
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
13
Конате
20
Самородов
44
Чичинадзе
5
Татаев
5
Татаев
44
Чичинадзе
9
Оганесян
3
Ведерников
3
Ведерников
9
Оганесян
18
Камилов
57
Болотов
57
Болотов
18
Камилов
4
Хотулев
12
Ревазов
12
Ревазов
4
Хотулев
10
Томпсон
30
Гузина
30
Гузина
10
Томпсон
42
Келиано
4
Ибишев
4
Ибишев
42
Келиано
20
Самородов
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Самородов
13
Конате
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
13
Конате
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
Главный тренер
Владимир Слишкович
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Оренбург - Ахмат
3
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
11
Офсайды
2
4
Количество передач
486
268
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ахмата», 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»