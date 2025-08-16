16.08.2025, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-3-1-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
22
Бевеев
8
Мендель
10
Петров
73
Петров
18
Титков
17
Саусь
91
Хиль
4-2-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
85
Морозов
23
Монтес
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
7
Бакаев
83
Батраков
19
Руденко
27
Комличенко
Ковалев
25
Филин
25
Филин
Ковалев
8
Мендель
17
Ковалев
17
Ковалев
8
Мендель
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
24
Ненахов
2
Рамирес
2
Рамирес
24
Ненахов
19
Руденко
99
Мялковский
99
Мялковский
19
Руденко
93
Карпукас
14
Салтыков
14
Салтыков
93
Карпукас
Остались в запасе
Балтика
Локомотив
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Балтика - Локомотив
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
19
9
Офсайды
2
0
Количество передач
247
413
Сейвы
2
3
Точность передач %
58
75
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Локомотива», 5-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»