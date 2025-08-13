13.08.2025, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-2-1
22
Лантратов
5
Ньямси
59
Погостнов
3
Фассон
2
Рамирес
93
Карпукас
6
Баринов
24
Ненахов
83
Батраков
7
Бакаев
27
Комличенко
3-5-1-1
81
Кукушкин
3
Луна
25
Филин
4
Гассама
17
Ковалев
96
Мохаммад
26
Беликов
47
Уткин
18
Титков
15
Йенне
9
Оффор
3
Фассон
45
Сильянов
45
Сильянов
3
Фассон
93
Карпукас
99
Мялковский
99
Мялковский
93
Карпукас
2
Рамирес
14
Салтыков
14
Салтыков
2
Рамирес
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
4
Гассама
47
Обонин
47
Обонин
4
Гассама
96
Мохаммад
22
Бевеев
22
Бевеев
96
Мохаммад
18
Титков
73
Петров
73
Петров
18
Титков
47
Уткин
17
Саусь
17
Саусь
47
Уткин
9
Оффор
23
Стефанович
23
Стефанович
9
Оффор
Остались в запасе
Локомотив
Балтика
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Локомотив - Балтика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Балтики», 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»