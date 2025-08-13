Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2025

«Локомотив» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2025

13 августа 2025, 17:20
Локомотив
13.08.2025, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
23' А. Батраков (П) 90+8' Д. Воробьев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
83
Алексей Батраков
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
5
Ньямси
59
Погостнов
3
Фассон
2
Рамирес
93
Карпукас
6
Баринов
24
Ненахов
83
Батраков
7
Бакаев
27
Комличенко
3-5-1-1
81
Кукушкин
3
Луна
25
Филин
4
Гассама
17
Ковалев
96
Мохаммад
26
Беликов
47
Уткин
18
Титков
15
Йенне
9
Оффор
3
Фассон
45
Сильянов
45
Сильянов
3
Фассон
93
Карпукас
99
Мялковский
99
Мялковский
93
Карпукас
2
Рамирес
14
Салтыков
14
Салтыков
2
Рамирес
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
4
Гассама
47
Обонин
47
Обонин
4
Гассама
96
Мохаммад
22
Бевеев
22
Бевеев
96
Мохаммад
18
Титков
73
Петров
73
Петров
18
Титков
47
Уткин
17
Саусь
17
Саусь
47
Уткин
9
Оффор
23
Стефанович
23
Стефанович
9
Оффор
Остались в запасе
Локомотив
Балтика
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
1
Егор Любаков
ВР
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Локомотив - Балтика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Балтики», 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Балтика»

«Локомотив» – «Балтика»: смотреть онлайн 13 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Балтика Локомотив
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
1
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+