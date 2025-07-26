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  • «Динамо» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

«Динамо» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

26 июля 2025, 16:20
Динамо
26.07.2025, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
23' И. Сергеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
3-3-1-1-2
99
Лунев
55
Осипенко
6
Фернандес
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
50
Кутицкий
10
Бителло
13
Нгамале
33
Сергеев
91
Гладышев
3-2-3-2
1
Ятимов
78
Чистяков
27
Прохин
87
Лангович
40
Вахания
4
Мелехин
10
Комаров
18
Кучаев
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
6
Фернандес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Фернандес
91
Гладышев
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
91
Гладышев
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
33
Сергеев
49
Маухуб
49
Маухуб
33
Сергеев
10
Комаров
47
Тарасов
47
Тарасов
10
Комаров
27
Прохин
8
Миронов
8
Миронов
27
Прохин
87
Лангович
19
Байрамян
19
Байрамян
87
Лангович
69
Голенков
9
Мохеби
9
Мохеби
69
Голенков
99
Сулейманов
91
Шамонин
91
Шамонин
99
Сулейманов
Остались в запасе
Динамо
Ростов
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Динамо - Ростов
2
2
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
20
Офсайды
6
1
Количество передач
381
312
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
64
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ростова», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Ростов»

«Динамо» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
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