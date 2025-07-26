26.07.2025, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-1-1-2
99
Лунев
55
Осипенко
6
Фернандес
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
50
Кутицкий
10
Бителло
13
Нгамале
33
Сергеев
91
Гладышев
3-2-3-2
1
Ятимов
78
Чистяков
27
Прохин
87
Лангович
40
Вахания
4
Мелехин
10
Комаров
18
Кучаев
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
6
Фернандес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Фернандес
91
Гладышев
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
91
Гладышев
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
33
Сергеев
49
Маухуб
49
Маухуб
33
Сергеев
10
Комаров
47
Тарасов
47
Тарасов
10
Комаров
27
Прохин
8
Миронов
8
Миронов
27
Прохин
87
Лангович
19
Байрамян
19
Байрамян
87
Лангович
69
Голенков
9
Мохеби
9
Мохеби
69
Голенков
99
Сулейманов
91
Шамонин
91
Шамонин
99
Сулейманов
Остались в запасе
Динамо
Ростов
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Динамо - Ростов
2
2
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
20
Офсайды
6
1
Количество передач
381
312
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
64
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ростова», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»