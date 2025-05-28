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  • «Сочи» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025

«Сочи» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025

28 мая, 18:20
Сочи
28.05.2025, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
1 : 2
Ответный матч – 31.05.2025
Завершен
Пари НН
14' Р. Пасевич
45+4' А. Трошечкин
88' В. Александров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
24
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
21
Игнасио Сааведра
ОП
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Пари НН
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
99
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Хуан Мануэль Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
1
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Павел Маслов
ЦЗ
15
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
72
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Максим Кайнов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
80
Амур Балкизов
ЦФ
Пари НН
51
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
7
Владислав Карапузов
ПВ
9
Тиаго Весино
ЦФ
3-3-2-1
35
Дегтев
24
Аберден
4
Литвинов
22
Кожемякин
17
Макарчук
21
Сааведра
27
Заика
10
Крамарич
97
Пасевич
77
Писарский
3-4-1-2
30
Медведев
24
Гоцук
25
Карич
99
Магкеев
15
Эктов
22
Каккоев
10
Трошечкин
2
Александров
78
Калинский
20
Боселли
27
Грулев
21
Сааведра
13
Терехов
13
Терехов
21
Сааведра
27
Заика
5
Маслов
5
Маслов
27
Заика
24
Аберден
15
Суслов
15
Суслов
24
Аберден
97
Пасевич
8
Кайнов
8
Кайнов
97
Пасевич
10
Крамарич
20
Мартовой
20
Мартовой
10
Крамарич
24
Гоцук
16
Крашевский
16
Крашевский
24
Гоцук
20
Боселли
23
Кастильо
23
Кастильо
20
Боселли
15
Эктов
80
Царукян
80
Царукян
15
Эктов
22
Каккоев
7
Карапузов
7
Карапузов
22
Каккоев
27
Грулев
9
Весино
9
Весино
27
Грулев
Остались в запасе
Сочи
Пари НН
1
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
72
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
80
Амур Балкизов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
51
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
72
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
80
Амур Балкизов
ЦФ
Остались в запасе
51
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Сочи - Пари НН
2
1
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
11
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
293
419
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Пари НН», переходной матч РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Пари НН»

«Сочи» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Пари НН Сочи
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