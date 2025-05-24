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  • «Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 15:20
Краснодар
24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
46' Д. Кордоба 82' Н. Кривцов 90+10' Э. Сперцян (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Краснодар
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
3-3-2-2
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Глебов
15
Карраскаль
13
Нгамале
49
Маухуб
91
Гладышев
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
91
Гладышев
7
Скопинцев
7
Скопинцев
91
Гладышев
49
Маухуб
88
Окишор
88
Окишор
49
Маухуб
50
Кутицкий
69
Боков
69
Боков
50
Кутицкий
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Краснодар - Динамо
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
24
17
Офсайды
2
1
Количество передач
391
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо»

«Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
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