24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
3-3-2-2
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Глебов
15
Карраскаль
13
Нгамале
49
Маухуб
91
Гладышев
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
91
Гладышев
7
Скопинцев
7
Скопинцев
91
Гладышев
49
Маухуб
88
Окишор
88
Окишор
49
Маухуб
50
Кутицкий
69
Боков
69
Боков
50
Кутицкий
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Краснодар - Динамо
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
24
17
Офсайды
2
1
Количество передач
391
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»