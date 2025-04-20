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  • «Динамо» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Динамо» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

20 апреля 2025, 12:50
Динамо
20.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Рубин
23' Я. Гладышев 61' Я. Гладышев 90+9' Бителло
25' Р. Безруков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
93
Диего Лаксальт
ОП
74
Даниил Фомин
ЦП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-2-2-2
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
4
Касерес
15
Глебов
93
Лаксальт
74
Фомин
10
Бителло
49
Маухуб
91
Гладышев
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
2
Тесленко
27
Грицаенко
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
7
Скопинцев
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Скопинцев
93
Лаксальт
13
Нгамале
13
Нгамале
93
Лаксальт
49
Маухуб
77
Макаров
77
Макаров
49
Маухуб
6
Иву
21
Зотов
21
Зотов
6
Иву
8
Йочич
23
Вада
23
Вада
8
Йочич
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
27
Чумич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Динамо
Рубин
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
14
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
14
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо - Рубин
1
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
10
6
Нарушения
7
18
Офсайды
5
1
Количество передач
438
293
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Рубина», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Рубин»

«Динамо» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо
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