20.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-2-2-2
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
4
Касерес
15
Глебов
93
Лаксальт
74
Фомин
10
Бителло
49
Маухуб
91
Гладышев
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
2
Тесленко
27
Грицаенко
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
7
Скопинцев
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Скопинцев
93
Лаксальт
13
Нгамале
13
Нгамале
93
Лаксальт
49
Маухуб
77
Макаров
77
Макаров
49
Маухуб
6
Иву
21
Зотов
21
Зотов
6
Иву
8
Йочич
23
Вада
23
Вада
8
Йочич
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
27
Чумич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Динамо
Рубин
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
14
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
14
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо - Рубин
1
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
10
6
Нарушения
7
18
Офсайды
5
1
Количество передач
438
293
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Рубина», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»