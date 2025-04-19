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  • «Акрон» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Акрон» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 13:20
Акрон
19.04.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
23' А. Дзюба (П) 29' Д. Пестряков
39' Т. Бонгонда 61' А. Джурасович (АГ) 90+4' Э. Барко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Спартак
99
Дмитрий Мельник
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-2-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
24
Неделчару
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
3-2-1-3-1
1
Помазун
6
Бабич
68
Литвинов
5
Рябчук
35
Мартинс
18
Умяров
47
Зобнин
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
99
Гарсия
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
15
Лончар
35
Джаковац
35
Джаковац
15
Лончар
4
Савичев
8
Хубулов
8
Хубулов
4
Савичев
17
Бакаев
23
Данилин
23
Данилин
17
Бакаев
99
Гарсия
8
Игнатов
8
Игнатов
99
Гарсия
10
Бонгонда
24
Массалыга
24
Массалыга
10
Бонгонда
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
18
Умяров
9
Угальде
9
Угальде
18
Умяров
Остались в запасе
Акрон
Спартак
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
99
Дмитрий Мельник
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
11
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Мельник
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Акрон - Спартак
5
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
23
17
Офсайды
2
3
Количество передач
217
484
Сейвы
6
3
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Спартака», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Спартак»

«Акрон» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон
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