19.04.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
24
Неделчару
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
3-2-1-3-1
1
Помазун
6
Бабич
68
Литвинов
5
Рябчук
35
Мартинс
18
Умяров
47
Зобнин
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
99
Гарсия
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
15
Лончар
35
Джаковац
35
Джаковац
15
Лончар
4
Савичев
8
Хубулов
8
Хубулов
4
Савичев
17
Бакаев
23
Данилин
23
Данилин
17
Бакаев
99
Гарсия
8
Игнатов
8
Игнатов
99
Гарсия
10
Бонгонда
24
Массалыга
24
Массалыга
10
Бонгонда
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
18
Умяров
9
Угальде
9
Угальде
18
Умяров
Остались в запасе
Акрон
Спартак
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
99
Дмитрий Мельник
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
11
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Мельник
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Акрон - Спартак
5
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
23
17
Офсайды
2
3
Количество передач
217
484
Сейвы
6
3
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Спартака», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»