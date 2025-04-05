05.04.2025, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
5
Ороз
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
15
Рассказов
29
Ежов
33
Сергеев
4-2-1-1-2
38
Ставер
51
Рожков
2
Тесленко
5
Вуячич
70
Кабутов
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
19
Олейников
11
Рахманович
11
Рахманович
19
Олейников
15
Рассказов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
15
Рассказов
29
Ежов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
29
Ежов
19
Даку
5
Ашурматов
5
Ашурматов
19
Даку
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
8
Йочич
23
Вада
23
Вада
8
Йочич
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
12
Офсайды
2
2
Количество передач
378
421
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Рубина», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»