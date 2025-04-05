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  • «Крылья Советов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Крылья Советов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 11:50
Крылья Советов
05.04.2025, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
16' И. Сергеев
88' В. Вада (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
5
Ороз
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
15
Рассказов
29
Ежов
33
Сергеев
4-2-1-1-2
38
Ставер
51
Рожков
2
Тесленко
5
Вуячич
70
Кабутов
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
19
Олейников
11
Рахманович
11
Рахманович
19
Олейников
15
Рассказов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
15
Рассказов
29
Ежов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
29
Ежов
19
Даку
5
Ашурматов
5
Ашурматов
19
Даку
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
8
Йочич
23
Вада
23
Вада
8
Йочич
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
12
Офсайды
2
2
Количество передач
378
421
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Рубина», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Рубин»

Крылья Советов – Рубин: смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов
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