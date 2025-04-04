04.04.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-1-1-3-1
30
Медведев
27
Магкеев
2
Александров
25
Карич
15
Эктов
5
Трошечкин
14
Тичич
27
Грулев
80
Царукян
15
Боселли
32
Весино
3-2-3-2
57
Москвичев
38
Касимов
27
Прохин
5
Татаев
81
Сидоров
88
Караташ
20
Рыбчинский
8
Башич
17
Гюрлюк
9
Савельев
11
Мансилья
27
Грулев
23
Кастильо
23
Кастильо
27
Грулев
80
Царукян
22
Каккоев
22
Каккоев
80
Царукян
14
Тичич
22
Марадишвили
22
Марадишвили
14
Тичич
5
Трошечкин
19
Ермаков
19
Ермаков
5
Трошечкин
32
Весино
90
Кокшаров
90
Кокшаров
32
Весино
38
Касимов
5
Михайлов
5
Михайлов
38
Касимов
17
Гюрлюк
26
Марин
26
Марин
17
Гюрлюк
Остались в запасе
Нижний Новгород
Оренбург
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
50
Егор Скичко
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Нижний Новгород - Оренбург
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
13
Нарушения
12
17
Количество передач
367
358
Сейвы
6
3
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Оренбурга», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»