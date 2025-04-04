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  • «Пари НН» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

«Пари НН» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

4 апреля 2025, 17:50
Нижний Новгород
04.04.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
45+7' Т. Весино (П)
24' А. Касимов 45+1' Б. Мансилья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
(К) ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
(К) ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
8
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Нижний Новгород
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Оренбург
50
Егор Скичко
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Медведев
27
Магкеев
2
Александров
25
Карич
15
Эктов
5
Трошечкин
14
Тичич
27
Грулев
80
Царукян
15
Боселли
32
Весино
3-2-3-2
57
Москвичев
38
Касимов
27
Прохин
5
Татаев
81
Сидоров
88
Караташ
20
Рыбчинский
8
Башич
17
Гюрлюк
9
Савельев
11
Мансилья
27
Грулев
23
Кастильо
23
Кастильо
27
Грулев
80
Царукян
22
Каккоев
22
Каккоев
80
Царукян
14
Тичич
22
Марадишвили
22
Марадишвили
14
Тичич
5
Трошечкин
19
Ермаков
19
Ермаков
5
Трошечкин
32
Весино
90
Кокшаров
90
Кокшаров
32
Весино
38
Касимов
5
Михайлов
5
Михайлов
38
Касимов
17
Гюрлюк
26
Марин
26
Марин
17
Гюрлюк
Остались в запасе
Нижний Новгород
Оренбург
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
50
Егор Скичко
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Нижний Новгород - Оренбург
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
13
Нарушения
12
17
Количество передач
367
358
Сейвы
6
3
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Оренбурга», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Оренбург»

Пари НН – Оренбург: смотреть онлайн 4 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Нижний Новгород
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