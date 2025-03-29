29.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-2-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
12
Келлвен
15
Пьянич
8
Бистрович
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
3-3-2-2
39
Магомедов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Пальцев
21
Аззи
16
Мрезиг
4
Шумахов
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
28
Сердеров
11
Файзуллаев
52
Бандикян
52
Бандикян
11
Файзуллаев
27
Мойзес
3
Круговой
3
Круговой
27
Мойзес
10
Обляков
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
10
Обляков
23
Гуарирапа
17
Глебов
17
Глебов
23
Гуарирапа
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
28
Сердеров
13
Кагермазов
13
Кагермазов
28
Сердеров
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
21
Аззи
70
Гаджиев
70
Гаджиев
21
Аззи
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо Мх
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча ЦСКА - Динамо Мх
1
2
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
513
285
Сейвы
1
6
Точность передач %
79
63
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо» Мх, 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо» Мх
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»