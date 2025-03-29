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  • ЦСКА – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

ЦСКА – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 18:20
ЦСКА
29.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
32' Мойзес 80' Р. Жемалетдинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
4-2-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
12
Келлвен
15
Пьянич
8
Бистрович
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
3-3-2-2
39
Магомедов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Пальцев
21
Аззи
16
Мрезиг
4
Шумахов
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
28
Сердеров
11
Файзуллаев
52
Бандикян
52
Бандикян
11
Файзуллаев
27
Мойзес
3
Круговой
3
Круговой
27
Мойзес
10
Обляков
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
10
Обляков
23
Гуарирапа
17
Глебов
17
Глебов
23
Гуарирапа
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
28
Сердеров
13
Кагермазов
13
Кагермазов
28
Сердеров
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
21
Аззи
70
Гаджиев
70
Гаджиев
21
Аззи
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо Мх
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча ЦСКА - Динамо Мх
1
2
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
513
285
Сейвы
1
6
Точность передач %
79
63
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо» Мх, 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо» Мх

ЦСКА – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх ЦСКА
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