29.03.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-4-1-1-1
99
Лунев
7
Скопинцев
6
Фернандес
14
Даса
15
Глебов
74
Фомин
50
Кутицкий
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
3-2-3-2
57
Москвичев
5
Татаев
38
Касимов
27
Прохин
88
Караташ
81
Сидоров
20
Рыбчинский
5
Михайлов
11
Мансилья
9
Савельев
17
Гюрлюк
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Маричаль
6
Фернандес
24
Чавес
30
Александров
30
Александров
24
Чавес
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
15
Карраскаль
13
Нгамале
13
Нгамале
15
Карраскаль
15
Глебов
77
Макаров
77
Макаров
15
Глебов
11
Мансилья
12
Ревазов
12
Ревазов
11
Мансилья
27
Прохин
8
Коваленко
8
Коваленко
27
Прохин
17
Гюрлюк
26
Марин
26
Марин
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
50
Егор Скичко
ВР
16
Николай Тюленев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
16
Николай Тюленев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Динамо - Оренбург
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
8
Офсайды
4
2
Количество передач
421
334
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Оренбурга», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»