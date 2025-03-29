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  • «Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 12:50
Динамо
29.03.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Оренбург
38' Х. Карраскаль 41' Х. Карраскаль 60' Бителло 67' Л. Чавес 90+1' В. Окишор
77' С. Сахархизан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Оренбург
50
Егор Скичко
ВР
16
Николай Тюленев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
3-4-1-1-1
99
Лунев
7
Скопинцев
6
Фернандес
14
Даса
15
Глебов
74
Фомин
50
Кутицкий
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
3-2-3-2
57
Москвичев
5
Татаев
38
Касимов
27
Прохин
88
Караташ
81
Сидоров
20
Рыбчинский
5
Михайлов
11
Мансилья
9
Савельев
17
Гюрлюк
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Маричаль
6
Фернандес
24
Чавес
30
Александров
30
Александров
24
Чавес
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
15
Карраскаль
13
Нгамале
13
Нгамале
15
Карраскаль
15
Глебов
77
Макаров
77
Макаров
15
Глебов
11
Мансилья
12
Ревазов
12
Ревазов
11
Мансилья
27
Прохин
8
Коваленко
8
Коваленко
27
Прохин
17
Гюрлюк
26
Марин
26
Марин
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
50
Егор Скичко
ВР
16
Николай Тюленев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
16
Николай Тюленев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Динамо - Оренбург
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
8
Офсайды
4
2
Количество передач
421
334
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Оренбурга», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Оренбург»

«Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Динамо
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