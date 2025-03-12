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  • «Акрон» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

«Акрон» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

12 марта, 14:50
Акрон
12.03.2025, среда, 16:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
2 : 3
Завершен
Смотреть трансляцию
Спартак
58' Ш. Эсанов (П)
70' А. Дзюба
17' К. Мартинс
20' Т. Бонгонда
59' К. Мартинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
1
Сергей Волков
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Пауло Витор
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Артур Галоян
АП
14
Владимир Хубулов
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
97
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
68
Руслан Литвинов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
36
Пабло Солари
ПВ
77
Тео Бонгонда
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Акрон
50
Дмитрий Нагаев
ВР
22
Ионуц Неделчару
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
21
Роберто Фернандес
ЛП
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
7
Кирилл Данилин
ПВ
24
Артем Дзюба
ЦФ
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
16
Александр Довбня
ВР
4
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
5
Эсекьель Барко
АП
22
Михаил Игнатов
АП
8
Маркиньос
ЛВ
19
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Волков
80
Бардыбахин
4
Витор
19
Бокоев
26
Эсковаль
65
Москвичев
25
Эсанов
14
Хубулов
20
Галоян
69
Дмитриев
97
Грибов
3-2-2-2-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
2
Рябчук
35
Мартинс
68
Литвинов
47
Зобнин
25
Пруцев
77
Бонгонда
36
Солари
11
Гарсия
26
Эсковаль
22
Неделчару
22
Неделчару
26
Эсковаль
25
Эсанов
15
Лончар
15
Лончар
25
Эсанов
69
Дмитриев
71
Пестряков
71
Пестряков
69
Дмитриев
14
Хубулов
7
Данилин
7
Данилин
14
Хубулов
97
Грибов
24
Дзюба
24
Дзюба
97
Грибов
77
Бонгонда
4
Мангаш
4
Мангаш
77
Бонгонда
11
Гарсия
6
Бабич
6
Бабич
11
Гарсия
2
Рябчук
5
Барко
5
Барко
2
Рябчук
36
Солари
8
Маркиньос
8
Маркиньос
36
Солари
35
Мартинс
19
Медина
19
Медина
35
Мартинс
Остались в запасе
Акрон
Спартак
50
Дмитрий Нагаев
ВР
77
Константин Савичев
ПЗ
21
Роберто Фернандес
ЛП
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Илья Помазун
ВР
16
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
22
Михаил Игнатов
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
50
Дмитрий Нагаев
ВР
77
Константин Савичев
ПЗ
21
Роберто Фернандес
ЛП
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
16
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
22
Михаил Игнатов
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Акрон - Спартак

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Спартака», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак»

Акрон-Спартак смотреть онлайн 12 марта

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Акрон
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