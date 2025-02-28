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  • «Динамо» Мх – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

«Динамо» Мх – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

Динамо Мх
28.02.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Смотреть трансляцию
Локомотив
9' Э. Касинтура
84' Д. Воробьев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
70
Валентин Пальцев
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
11
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
77
Илья Самошников
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
71
Ян Джапо
ЛЗ
54
Илья Кирш
ЦЗ
43
Ilyas Akhmedov
ЦЗ
43
Ilyas Akhmedov
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Kirill Pomeshkin
ЦП
96
Kirill Pomeshkin
ЦП
8
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
7
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-3-3-1
27
Волк
77
Сундуков
5
Табидзе
4
Шумахов
70
Пальцев
16
Мрезиг
13
Кагермазов
47
Глушков
9
Магомедов
11
Касинтура
25
Агаларов
3-3-2-1
22
Лантратов
3
Фассон
23
Монтес
90
Годяев
24
Ненахов
6
Баринов
77
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
99
Сулейманов
13
Кагермазов
71
Джапо
71
Джапо
13
Кагермазов
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
25
Агаларов
7
Гаджиев
7
Гаджиев
25
Агаларов
11
Касинтура
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Касинтура
45
Сильянов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
45
Сильянов
90
Годяев
93
Карпукас
93
Карпукас
90
Годяев
24
Ненахов
27
Раков
27
Раков
24
Ненахов
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Динамо Мх
Локомотив
39
Тимур Магомедов
ВР
54
Илья Кирш
ЦЗ
43
Ilyas Akhmedov
ЦЗ
43
Ilyas Akhmedov
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Kirill Pomeshkin
ЦП
96
Kirill Pomeshkin
ЦП
8
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
54
Илья Кирш
ЦЗ
43
Ilyas Akhmedov
ЦЗ
43
Ilyas Akhmedov
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Kirill Pomeshkin
ЦП
96
Kirill Pomeshkin
ЦП
8
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо Мх - Локомотив
3
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
32
68
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
20
12
Офсайды
1
0
Количество передач
292
611
Сейвы
5
3
Точность передач %
60
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Локомотива», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Локомотив»

«Динамо» Мх – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

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Источник: «Бомбардир»

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28.02.2025 17:57
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