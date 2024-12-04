04.12.2024, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
47
Зинченко
17
Салиба
4
Кивиор
12
Тимбер
4
Райс
5
Парти
2
Мартинелли
10
Эдегор
7
Сака
7
Хаверц
3-3-3-1
24
Онана
5
Далот
4
де Лигт
5
Магуайр
3
Мазрауи
5
Угарте
12
Маласья
7
Маунт
8
Фернандеш
49
Гарначо
19
Хойлунд
10
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
10
Эдегор
47
Зинченко
6
Мерино
6
Мерино
47
Зинченко
2
Мартинелли
10
Троссард
10
Троссард
2
Мартинелли
5
Магуайр
15
Йоро
15
Йоро
5
Магуайр
7
Маунт
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
7
Маунт
12
Маласья
16
Диалло
16
Диалло
12
Маласья
19
Хойлунд
7
Антони
7
Антони
19
Хойлунд
49
Гарначо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
49
Гарначо
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Алтай Баиндыр
ВР
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
11
Итан Нванери
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
0
Нарушения
12
8
Офсайды
2
2
Количество передач
463
473
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Манчестера Юнайтед», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»