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    • Степашин – о коррупции в судействе: «Будь «Динамо» в этом замешано, были бы на первом месте»

    Степашин – о коррупции в судействе: «Будь «Динамо» в этом замешано, были бы на первом месте»

    Председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин дал понять, что московский клуб непричастен к коррупционному скандалу, вспыхнувшему в связи с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

    • На прошлой неделе глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

    – Он сказал то, что есть на самом деле. Плохо, что об этом говорит губернатор.

    – Вы об этом знали?

    – О том, что у нас есть проблемы с судейством с агентами, я говорил все время публично.

    – Вы можете гарантировать, что «Динамо» не замешано в делах, о которых говорит Федорищев?

    – Если бы были замешаны, то были бы на первом месте.

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    Источник: «Футбольный биги»

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    04.12.2024 23:35
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DMитрий
    1733346679
    Ну тогда констатируем факт, что в прошлом чемпионате вы были замешаны, а потом немножко проиграли. В мешанине надо тоже уметь первым быть!
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    ЗаЖиМ
    1733359445
    Ну кому как не мэндэвэшнику разбираться в этой теме? Чтобы эти люди отдали копейку? Прикажут играть и всё, а от ляжки котлету не отдерут...
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    aldo conte
    1733367685
    Эк загнул. В коррупции (подкупе) всё решают деньги, а их больше всего у "Зенита". Так что...
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    Номэд
    1733370363
    У вшивых были гранды луческу и манчини, а вшивятник занимал 5-ые места. Милляр рассвирипел, поставил болванчика-физрука сельдерея и как начали клепать чемпиёнства. Вывод: гаСпром и есть самая коррумпированая система. Уж про всех руководителей в рфс, выходцев из того же питера и купленный судейский корпус говорить не приходиться.
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    Spartak_forv@
    1733370932
    Филигранный уход от ответа с переводом стрелок.Годы гос.службы дают о себе знать
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    TIMOTHY
    1733371486
    А когда Степашин публично наезжает на карася и говорит что он бы на месте карася извинился бы перед динамой ! Это из какой оперы !? Давление или как ?)
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    ilich55
    1733376568
    "у нас есть проблемы с судейством с агентами, я говорил все время публично" Только не сказал главного, что взятки давали, брали и будут давать и брать. P.S. Вокруг фонарного столба можно говорить полдня, но от этих разговоров фонарный столб никогда не станет деревом.
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    Саша Викторыч
    1733381597
    а все почему? да потому, что антикоррупционный комитет когда то расфодмидовали...и меня попедли от туда! а я уже тогда их всех на место ставил!
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    andr45
    1733412707
    Просто Вы проиграли аукцион за второе место) А первое ЗАБРОНИРОВАНО и торгу не подлежит) Так что заявление экс-министра внутренних дел, экс-председателя Совмина, экс-председателя Счетной палаты и т. д. экс рассчитано на дурачков из РФС, дабы те оценили лояльность этого экс ) Он человек Omerta)
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    alex1951
    1733423854
    Малчышки,все по своему правы....Что сегодня есть росфутбол ? Сие есть игра в Покер Кто кого! Без комментариев.... Сие ,как в курятнике: Ущипни ближнего ,насри на нижнего и забирайся повыше))))
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