Степашин – о коррупции в судействе: «Будь «Динамо» в этом замешано, были бы на первом месте»

Председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин дал понять, что московский клуб непричастен к коррупционному скандалу, вспыхнувшему в связи с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

На прошлой неделе глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– Он сказал то, что есть на самом деле. Плохо, что об этом говорит губернатор.

– Вы об этом знали?

– О том, что у нас есть проблемы с судейством с агентами, я говорил все время публично.

– Вы можете гарантировать, что «Динамо» не замешано в делах, о которых говорит Федорищев?

– Если бы были замешаны, то были бы на первом месте.