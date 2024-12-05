АПЛ. «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0), это первое поражение Аморима в Англии

«Арсенал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре чемпионата Англии.

Лондонцы победили со счетом 2:0 благодаря голам двух защитников – Хуррьена Тимбера и Вильяма Салиба.

Рубен Аморим потерпел первое поражение после назначения на пост главного тренера «МЮ».

«Арсенал» набрал 28 очков в АПЛ и обогнал «Манчестер Сити». Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 7 баллов.

«Юнайтед» с 19 очками идет на 11-м месте в таблице Премьер-лиги.

Англия. АПЛ. 14-й тур

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Тимбер, 54; 2:0 – Салиба, 73.

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