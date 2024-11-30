30.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-2-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
10
Комаров
7
Роналдо
9
Мохеби
27
Комличенко
4-2-2-2
30
Медведев
15
Эктов
27
Магкеев
25
Карич
19
Шнапцев
10
Мухин
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
19
Ермаков
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
27
Комличенко
11
Сутормин
11
Сутормин
27
Комличенко
5
Саравия
19
Байрамян
19
Байрамян
5
Саравия
7
Роналдо
10
Щетинин
10
Щетинин
7
Роналдо
9
Мохеби
69
Голенков
69
Голенков
9
Мохеби
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
10
Мухин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Мухин
19
Ермаков
80
Царукян
80
Царукян
19
Ермаков
14
Тичич
9
Ожегович
9
Ожегович
14
Тичич
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
2
1
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
18
15
Офсайды
1
1
Количество передач
362
306
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
66
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Пари НН», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»