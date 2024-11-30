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  • «Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 17:50
Ростов
30.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Нижний Новгород
32' М. Осипенко 60' Р. Саравия 65' М. Осипенко 73' Н. Комличенко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
4-2-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
10
Комаров
7
Роналдо
9
Мохеби
27
Комличенко
4-2-2-2
30
Медведев
15
Эктов
27
Магкеев
25
Карич
19
Шнапцев
10
Мухин
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
19
Ермаков
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
27
Комличенко
11
Сутормин
11
Сутормин
27
Комличенко
5
Саравия
19
Байрамян
19
Байрамян
5
Саравия
7
Роналдо
10
Щетинин
10
Щетинин
7
Роналдо
9
Мохеби
69
Голенков
69
Голенков
9
Мохеби
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
10
Мухин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Мухин
19
Ермаков
80
Царукян
80
Царукян
19
Ермаков
14
Тичич
9
Ожегович
9
Ожегович
14
Тичич
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
2
1
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
18
15
Офсайды
1
1
Количество передач
362
306
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
66
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Пари НН», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Пари НН»

«Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ростов
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