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    • «Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

    «Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

    Оренбург
    23.11.2024, суббота, 12:00
    Россия. Премьер-лига, 16 тур
    0 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Зенит
    90+6' А. Ерохин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Оренбург
    99
    Николай Сысуев
    (К) ВР
    35
    Казымджан Караташ
    ЛЗ
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    38
    Артем Касимов
    ЦЗ
    22
    Матиас Перес
    ЦЗ
    6
    Мохаммад Горбани
    ОП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    8
    Иван Башич
    АП
    80
    Химми Марин
    ЛВ
    9
    Брайан Мансилья
    ЛВ
    10
    Саид Сахархизан
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Зенит
    16
    Денис Адамов
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    (К) ЛЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    11
    Клаудиньо
    АП
    24
    Педро
    ЛВ
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    7
    Александр Соболев
    ЦФ
    67
    Максим Глушенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Оренбург
    13
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    1
    Богдан Москвичев
    ВР
    71
    Владимир Керин
    ЛЗ
    59
    Максим Сыщенко
    ЦЗ
    61
    Семен Столбов
    ПЗ
    31
    Георгий Зотов
    ПЗ
    24
    Томас Муро
    ЦП
    96
    Алексей Барановский
    АП
    16
    Хорди Томпсон
    ЛВ
    20
    Дмитрий Рыбчинский
    ПВ
    Зенит
    88
    Владимир Павлов
    ВР
    91
    Давид Бязров
    ВР
    4
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    9
    Артур
    ПВ
    32
    Лусиано Гонду
    ЦФ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    99
    Сысуев
    81
    Сидоров
    38
    Касимов
    22
    Перес
    35
    Караташ
    6
    Горбани
    18
    Коваленко
    9
    Мансилья
    8
    Башич
    80
    Марин
    10
    Сахархизан
    4-1-3-2
    16
    Адамов
    27
    Нино
    28
    Алип
    25
    Эракович
    3
    Дуглас Сантос
    5
    Барриос
    24
    Педро
    11
    Клаудиньо
    17
    Мостовой
    67
    Глушенков
    7
    Соболев
    35
    Караташ
    31
    Зотов
    31
    Зотов
    35
    Караташ
    80
    Марин
    16
    Томпсон
    16
    Томпсон
    80
    Марин
    10
    Сахархизан
    20
    Рыбчинский
    20
    Рыбчинский
    10
    Сахархизан
    24
    Педро
    21
    Ерохин
    21
    Ерохин
    24
    Педро
    25
    Эракович
    31
    Мантуан
    31
    Мантуан
    25
    Эракович
    67
    Глушенков
    9
    Артур
    9
    Артур
    67
    Глушенков
    17
    Мостовой
    32
    Гонду
    32
    Гонду
    17
    Мостовой
    7
    Соболев
    30
    Кассьерра
    30
    Кассьерра
    7
    Соболев
    Остались в запасе
    Оренбург
    Зенит
    13
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    1
    Богдан Москвичев
    ВР
    71
    Владимир Керин
    ЛЗ
    59
    Максим Сыщенко
    ЦЗ
    61
    Семен Столбов
    ПЗ
    24
    Томас Муро
    ЦП
    96
    Алексей Барановский
    АП
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    88
    Владимир Павлов
    ВР
    91
    Давид Бязров
    ВР
    4
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Остались в запасе
    13
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    1
    Богдан Москвичев
    ВР
    71
    Владимир Керин
    ЛЗ
    59
    Максим Сыщенко
    ЦЗ
    61
    Семен Столбов
    ПЗ
    24
    Томас Муро
    ЦП
    96
    Алексей Барановский
    АП
    Остались в запасе
    88
    Владимир Павлов
    ВР
    91
    Давид Бязров
    ВР
    4
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча Оренбург - Зенит
    1
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    6
    21
    Удары в створ
    1
    7
    Владение мячом %
    32
    68
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    5
    6
    Нарушения
    13
    4
    Офсайды
    2
    4
    Количество передач
    270
    583
    Сейвы
    6
    2
    Точность передач %
    70
    85
    Удары мимо ворот
    4
    10
    Блокированные удары
    1
    4
    Удары из пределов штрафной
    4
    10
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    11
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Зенита», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Зенит»

    «Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.11.2024 10:50
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