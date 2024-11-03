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  • «Краснодар» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Краснодар» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 18:35
Краснодар
03.11.2024, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Оренбург
38' К. Ленини 73' Д. Козлов 79' Э. Сперцян 88' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
8
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Краснодар
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
71
Владимир Керин
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-3-2
57
Москвичев
31
Зотов
27
Прохин
2
Перес
88
Караташ
8
Коваленко
20
Рыбчинский
8
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
5
Михайлов
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
8
Коваленко
6
Горбани
6
Горбани
8
Коваленко
11
Сахархизан
96
Барановский
96
Барановский
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
26
Марин
10
Томпсон
10
Томпсон
26
Марин
Остались в запасе
Краснодар
Оренбург
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
71
Владимир Керин
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
71
Владимир Керин
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Краснодар - Оренбург
2
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
9
Нарушения
8
14
Офсайды
4
1
Количество передач
400
347
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
6
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Оренбурга», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Оренбург»

«Краснодар» – «Оренбург» смотреть онлайн 3 ноября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар
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