03.11.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-3-1
13
Волков
21
Фернандес
26
Эсковаль
3
Витор
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
8
Хубулов
6
Кузьмин
23
Данилин
11
Беншимоль
3-1-1-3-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
3
Галдамес
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
15
Рассказов
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
11
Беншимоль
13
Чибота
13
Чибота
11
Беншимоль
23
Данилин
17
Бакаев
17
Бакаев
23
Данилин
8
Хубулов
22
Дзюба
22
Дзюба
8
Хубулов
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
15
Рассказов
23
Бейл
23
Бейл
15
Рассказов
6
Бабкин
5
Мендес
5
Мендес
6
Бабкин
7
Гарре
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Гарре
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
Остались в запасе
Акрон
Крылья Советов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Акрон - Крылья Советов
2
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
350
399
Сейвы
4
5
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Крыльев Советов», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»