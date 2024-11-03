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  • «Акрон» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Акрон» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 11:50
Акрон
03.11.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
20' Р. Эсковаль 72' А. Дзюба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-2-3-1
13
Волков
21
Фернандес
26
Эсковаль
3
Витор
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
8
Хубулов
6
Кузьмин
23
Данилин
11
Беншимоль
3-1-1-3-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
3
Галдамес
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
15
Рассказов
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
11
Беншимоль
13
Чибота
13
Чибота
11
Беншимоль
23
Данилин
17
Бакаев
17
Бакаев
23
Данилин
8
Хубулов
22
Дзюба
22
Дзюба
8
Хубулов
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
15
Рассказов
23
Бейл
23
Бейл
15
Рассказов
6
Бабкин
5
Мендес
5
Мендес
6
Бабкин
7
Гарре
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Гарре
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
Остались в запасе
Акрон
Крылья Советов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Акрон - Крылья Советов
2
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
350
399
Сейвы
4
5
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Крыльев Советов», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Крылья Советов»

«Акрон» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Акрон
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