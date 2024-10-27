27.10.2024, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-2-2-2
30
Медведев
87
Боженов
24
Гоцук
25
Карич
15
Эктов
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
14
Тичич
80
Царукян
15
Боселли
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
35
Мартинс
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
14
Тичич
30
Стаматов
30
Стаматов
14
Тичич
15
Боселли
18
Глейзер
18
Глейзер
15
Боселли
5
Трошечкин
17
Карапузов
17
Карапузов
5
Трошечкин
80
Царукян
9
Ожегович
9
Ожегович
80
Царукян
87
Боженов
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
87
Боженов
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
97
Денисов
4
Дуарте
4
Дуарте
97
Денисов
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
406
556
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Спартака», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 14:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»