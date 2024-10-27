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  • «Пари НН» – «Спартак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Пари НН» – «Спартак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 13:05
Нижний Новгород
27.10.2024, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
68' Т. Бонгонда 90+2' Ш. Николсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-2-2
30
Медведев
87
Боженов
24
Гоцук
25
Карич
15
Эктов
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
14
Тичич
80
Царукян
15
Боселли
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
35
Мартинс
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
14
Тичич
30
Стаматов
30
Стаматов
14
Тичич
15
Боселли
18
Глейзер
18
Глейзер
15
Боселли
5
Трошечкин
17
Карапузов
17
Карапузов
5
Трошечкин
80
Царукян
9
Ожегович
9
Ожегович
80
Царукян
87
Боженов
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
87
Боженов
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
97
Денисов
4
Дуарте
4
Дуарте
97
Денисов
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
406
556
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Спартака», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 14:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Спартак»

«Пари НН» – «Спартак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород
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