27.10.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-3-2
57
Москвичев
88
Караташ
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
11
Мансилья
5
Михайлов
26
Марин
11
Сахархизан
8
Башич
3-4-2-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
5
Ашурматов
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
21
Зотов
23
Вада
19
Даку
5
Михайлов
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Михайлов
6
Горбани
96
Барановский
96
Барановский
6
Горбани
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
26
Марин
10
Томпсон
10
Томпсон
26
Марин
22
Ходжа
23
Безруков
23
Безруков
22
Ходжа
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
27
Чумич
23
Вада
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Рубин
2
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
9
Нарушения
15
17
Офсайды
1
1
Количество передач
437
265
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Рубина», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»