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Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Рубина», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Рубин»