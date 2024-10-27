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  • «Оренбург» – «Рубин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Оренбург» – «Рубин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 10:50
Оренбург
27.10.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
27' С. Сахархизан
48' В. Ходжа 87' В. Ходжа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
4-1-3-2
57
Москвичев
88
Караташ
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
11
Мансилья
5
Михайлов
26
Марин
11
Сахархизан
8
Башич
3-4-2-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
5
Ашурматов
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
21
Зотов
23
Вада
19
Даку
5
Михайлов
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Михайлов
6
Горбани
96
Барановский
96
Барановский
6
Горбани
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
26
Марин
10
Томпсон
10
Томпсон
26
Марин
22
Ходжа
23
Безруков
23
Безруков
22
Ходжа
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
27
Чумич
23
Вада
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Рубин
2
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
9
Нарушения
15
17
Офсайды
1
1
Количество передач
437
265
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Рубина», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Рубин»

«Оренбург» – «Рубин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Оренбург
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