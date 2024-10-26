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  • «Ростов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Ростов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 17:50
Ростов
26.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Ахмат
34' Н. Комличенко 69' М. Мохеби
33' Д. Уткин 36' Л. Садулаев 51' Л. Садулаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
(К) ОП
5
Родриго Саравия
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К) ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
11
Исмаэл
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
4-2-3-1
13
Ханкич
23
Чернов
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
5
Саравия
7
Роналдо
19
Байрамян
9
Мохеби
27
Комличенко
3-3-3-1
88
Шелия
75
Гандри
4
Ибишев
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
55
Тодорович
11
Исмаэл
47
Уткин
7
Садулаев
20
Самородов
23
Чернов
87
Лангович
87
Лангович
23
Чернов
40
Вахания
11
Сутормин
11
Сутормин
40
Вахания
19
Байрамян
10
Комаров
10
Комаров
19
Байрамян
20
Самородов
18
Камилов
18
Камилов
20
Самородов
47
Уткин
0
Швец
0
Швец
47
Уткин
7
Садулаев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
7
Садулаев
11
Исмаэл
27
Кардосо
27
Кардосо
11
Исмаэл
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ростов - Ахмат
3
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
20
12
Офсайды
4
2
Количество передач
397
349
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
63
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Ахмата», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Ахмат»

Ростов – Ахмат смотреть онлайн 26 октября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов
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