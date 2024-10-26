26.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-2-3-1
13
Ханкич
23
Чернов
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
5
Саравия
7
Роналдо
19
Байрамян
9
Мохеби
27
Комличенко
3-3-3-1
88
Шелия
75
Гандри
4
Ибишев
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
55
Тодорович
11
Исмаэл
47
Уткин
7
Садулаев
20
Самородов
23
Чернов
87
Лангович
87
Лангович
23
Чернов
40
Вахания
11
Сутормин
11
Сутормин
40
Вахания
19
Байрамян
10
Комаров
10
Комаров
19
Байрамян
20
Самородов
18
Камилов
18
Камилов
20
Самородов
47
Уткин
0
Швец
0
Швец
47
Уткин
7
Садулаев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
7
Садулаев
11
Исмаэл
27
Кардосо
27
Кардосо
11
Исмаэл
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ростов - Ахмат
3
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
20
12
Офсайды
4
2
Количество передач
397
349
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
63
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Ахмата», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»