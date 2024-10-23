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  • «Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 17:50
Ростов
23.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Локомотив
19' И. Комаров 90+3' А. Сутормин
16' А. Батраков (П) 90+5' В. Сарвели
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
85
Евгений Морозов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
67
Игнатов
87
Лангович
4
Мелехин
11
Сутормин
5
Саравия
57
Жбанов
21
Шанталий
10
Комаров
91
Шамонин
18
Кучаев
3-2-3-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
5
Ньямси
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
19
Севикян
83
Батраков
77
Пиняев
85
Морозов
10
Воробьев
4
Мелехин
55
Осипенко
55
Осипенко
4
Мелехин
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
5
Саравия
10
Щетинин
10
Щетинин
5
Саравия
10
Комаров
9
Мохеби
9
Мохеби
10
Комаров
91
Шамонин
27
Комличенко
27
Комличенко
91
Шамонин
19
Севикян
71
Самошников
71
Самошников
19
Севикян
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ростов - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Локомотива», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив»

«Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Ростов
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