23.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
67
Игнатов
87
Лангович
4
Мелехин
11
Сутормин
5
Саравия
57
Жбанов
21
Шанталий
10
Комаров
91
Шамонин
18
Кучаев
3-2-3-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
5
Ньямси
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
19
Севикян
83
Батраков
77
Пиняев
85
Морозов
10
Воробьев
4
Мелехин
55
Осипенко
55
Осипенко
4
Мелехин
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
5
Саравия
10
Щетинин
10
Щетинин
5
Саравия
10
Комаров
9
Мохеби
9
Мохеби
10
Комаров
91
Шамонин
27
Комличенко
27
Комличенко
91
Шамонин
19
Севикян
71
Самошников
71
Самошников
19
Севикян
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ростов - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Локомотива», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»