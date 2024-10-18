18.10.2024, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-3-1
13
Волков
23
Димоски
26
Эсковаль
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
17
Бакаев
22
Дзюба
4-1-1-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
77
Мостовой
32
Гонду
9
Кассьерра
6
Кузьмин
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
6
Кузьмин
23
Димоски
71
Пестряков
71
Пестряков
23
Димоски
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
22
Дзюба
11
Беншимоль
11
Беншимоль
22
Дзюба
17
Бакаев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
17
Бакаев
33
Нино
5
Родригао
5
Родригао
33
Нино
8
Вендел
15
Караваев
15
Караваев
8
Вендел
31
Мантуан
20
Педро
20
Педро
31
Мантуан
32
Гонду
37
Артур
37
Артур
32
Гонду
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Акрон
Зенит
31
Дмитрий Нагаев
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Акрон - Зенит
1
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
2
Нарушения
7
1
Офсайды
1
2
Количество передач
260
661
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Зенита», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»