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  • «Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

«Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

18 октября 2024, 16:50
Акрон
18.10.2024, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 5
Завершен
Зенит
16' А. Мостовой 39' А. Мостовой 45' М. Кассьерра 52' Л. Гонду 85' Артур
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
21
Артур Галоян
АП
11
Беншимоль
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-3-1
13
Волков
23
Димоски
26
Эсковаль
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
17
Бакаев
22
Дзюба
4-1-1-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
77
Мостовой
32
Гонду
9
Кассьерра
6
Кузьмин
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
6
Кузьмин
23
Димоски
71
Пестряков
71
Пестряков
23
Димоски
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
22
Дзюба
11
Беншимоль
11
Беншимоль
22
Дзюба
17
Бакаев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
17
Бакаев
33
Нино
5
Родригао
5
Родригао
33
Нино
8
Вендел
15
Караваев
15
Караваев
8
Вендел
31
Мантуан
20
Педро
20
Педро
31
Мантуан
32
Гонду
37
Артур
37
Артур
32
Гонду
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Акрон
Зенит
31
Дмитрий Нагаев
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Акрон - Зенит
1
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
2
Нарушения
7
1
Офсайды
1
2
Количество передач
260
661
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Зенита», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Зенит»

«Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон
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