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  • «Локомотив» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Локомотив» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 17:20
Локомотив
01.10.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
9' С. Пиняев 55' С. Пиняев
66' С. Сахархизан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Иван Башич
АП
50
Джастин Куэро
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
4-1-3-2
1
Митрюшкин
71
Тикнизян
5
Ньямси
59
Погостнов
24
Ненахов
94
Тимофеев
14
Салтыков
77
Пиняев
19
Севикян
99
Сулейманов
9
Сарвели
4-1-3-2
57
Москвичев
31
Зотов
27
Прохин
4
Хотулев
88
Караташ
29
Муро
9
Оганесян
96
Барановский
17
Гюрлюк
5
Михайлов
20
Рыбчинский
94
Тимофеев
71
Самошников
71
Самошников
94
Тимофеев
5
Ньямси
23
Монтес
23
Монтес
5
Ньямси
99
Сулейманов
45
Сильянов
45
Сильянов
99
Сулейманов
77
Пиняев
93
Карпукас
93
Карпукас
77
Пиняев
19
Севикян
37
Радиковский
37
Радиковский
19
Севикян
88
Караташ
81
Сидоров
81
Сидоров
88
Караташ
96
Барановский
8
Коваленко
8
Коваленко
96
Барановский
20
Рыбчинский
8
Башич
8
Башич
20
Рыбчинский
29
Муро
50
Куэро
50
Куэро
29
Муро
5
Михайлов
11
Сахархизан
11
Сахархизан
5
Михайлов
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Оренбург», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Оренбург»

  • Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Оренбург Локомотив
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