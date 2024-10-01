01.10.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-3-2
1
Митрюшкин
71
Тикнизян
5
Ньямси
59
Погостнов
24
Ненахов
94
Тимофеев
14
Салтыков
77
Пиняев
19
Севикян
99
Сулейманов
9
Сарвели
4-1-3-2
57
Москвичев
31
Зотов
27
Прохин
4
Хотулев
88
Караташ
29
Муро
9
Оганесян
96
Барановский
17
Гюрлюк
5
Михайлов
20
Рыбчинский
94
Тимофеев
71
Самошников
71
Самошников
94
Тимофеев
5
Ньямси
23
Монтес
23
Монтес
5
Ньямси
99
Сулейманов
45
Сильянов
45
Сильянов
99
Сулейманов
77
Пиняев
93
Карпукас
93
Карпукас
77
Пиняев
19
Севикян
37
Радиковский
37
Радиковский
19
Севикян
88
Караташ
81
Сидоров
81
Сидоров
88
Караташ
96
Барановский
8
Коваленко
8
Коваленко
96
Барановский
20
Рыбчинский
8
Башич
8
Башич
20
Рыбчинский
29
Муро
50
Куэро
50
Куэро
29
Муро
5
Михайлов
11
Сахархизан
11
Сахархизан
5
Михайлов
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Оренбург», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»