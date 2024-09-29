29.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-2-1-3-1
1
Волк
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
4
Шумахов
17
Пальцев
22
Юсупов
47
Глушков
70
Гаджиев
17
Касинтура
25
Агаларов
4-2-1-2-1
99
Лунев
5
Майсторович
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Бальбуэна
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
11
Гомес
70
Тюкавин
4
Шумахов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
4
Шумахов
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
22
Юсупов
28
Сердеров
28
Сердеров
22
Юсупов
6
Фернандес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Фернандес
74
Фомин
93
Лаксальт
93
Лаксальт
74
Фомин
11
Гомес
14
Даса
14
Даса
11
Гомес
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Динамо Мх
Динамо
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо Мх - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
9
Офсайды
1
5
Количество передач
317
416
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Динамо» Москва, 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»