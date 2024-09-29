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  • «Динамо» Мх – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Динамо» Мх – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 17:50
Динамо Мх
29.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
20' М. Нгамале
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Волк
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
4
Шумахов
17
Пальцев
22
Юсупов
47
Глушков
70
Гаджиев
17
Касинтура
25
Агаларов
4-2-1-2-1
99
Лунев
5
Майсторович
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Бальбуэна
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
11
Гомес
70
Тюкавин
4
Шумахов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
4
Шумахов
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
22
Юсупов
28
Сердеров
28
Сердеров
22
Юсупов
6
Фернандес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Фернандес
74
Фомин
93
Лаксальт
93
Лаксальт
74
Фомин
11
Гомес
14
Даса
14
Даса
11
Гомес
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Динамо Мх
Динамо
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо Мх - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
9
Офсайды
1
5
Количество передач
317
416
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Динамо» Москва, 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Динамо»

«Динамо» Мх – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Мх
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