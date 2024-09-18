18.09.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-2-2
49
Тороп
22
Гайич
90
Лукин
78
Дивеев
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
31
Кисляк
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
20
Койта
4-1-3-2
99
Дюпин
20
Гонсалес
3
Тормена
21
Арутюнян
15
Оласа
6
Ленини
99
Кобнан
88
Кривцов
18
Козлов
9
Кордоба
6
Олусегун
23
Гуарирапа
11
Мусаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
14
Зделар
10
Обляков
10
Обляков
14
Зделар
20
Койта
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Койта
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
88
Кривцов
53
Черников
53
Черников
88
Кривцов
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
15
Оласа
11
Батчи
11
Батчи
15
Оласа
6
Ленини
8
Сперцян
8
Сперцян
6
Ленини
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
99
Артем Шуманский
ЦФ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
Главный тренер
Марко Николич
59
Артем Хмарин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
98
Сергей Петров
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
99
Артем Шуманский
ЦФ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
Остались в запасе
59
Артем Хмарин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
98
Сергей Петров
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»