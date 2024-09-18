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  • ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 17:50
ЦСКА
18.09.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
32' М. Гайич 89' М. Кисляк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-3-2-2
49
Тороп
22
Гайич
90
Лукин
78
Дивеев
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
31
Кисляк
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
20
Койта
4-1-3-2
99
Дюпин
20
Гонсалес
3
Тормена
21
Арутюнян
15
Оласа
6
Ленини
99
Кобнан
88
Кривцов
18
Козлов
9
Кордоба
6
Олусегун
23
Гуарирапа
11
Мусаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
14
Зделар
10
Обляков
10
Обляков
14
Зделар
20
Койта
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Койта
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
88
Кривцов
53
Черников
53
Черников
88
Кривцов
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
15
Оласа
11
Батчи
11
Батчи
15
Оласа
6
Ленини
8
Сперцян
8
Сперцян
6
Ленини
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
99
Артем Шуманский
ЦФ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
Главный тренер
Марко Николич
59
Артем Хмарин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
98
Сергей Петров
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
99
Артем Шуманский
ЦФ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
Остались в запасе
59
Артем Хмарин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
98
Сергей Петров
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»

ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА
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