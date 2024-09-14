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  • «Краснодар» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Краснодар» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 17:19
Краснодар
14.09.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
16' Э. Сперцян 77' Э. Сперцян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
27
Са
88
Кривцов
11
Батчи
90
Смолов
8
Сперцян
3-4-2-1
71
Одоевский
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
11
Сутормин
5
Саравия
15
Глебов
40
Вахания
7
Роналдо
18
Кучаев
69
Голенков
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
5
Саравия
34
Эль-Аскалани
34
Эль-Аскалани
5
Саравия
40
Вахания
19
Байрамян
19
Байрамян
40
Вахания
Эль-Аскалани
21
Шанталий
21
Шанталий
Эль-Аскалани
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
91
Шамонин
91
Шамонин
69
Голенков
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
4
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
4
10
Офсайды
3
1
Количество передач
325
365
Сейвы
4
8
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
17
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ростова», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Ростов»

Краснодар-Ростов смотреть онлайн 14 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
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