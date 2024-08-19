19.08.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-2-1-3-1
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
17
Джапо
17
Пальцев
7
Ангбан
47
Глушков
70
Гаджиев
17
Касинтура
9
Магомедов
3-3-2-1-1
88
Шелия
95
Адамов
2
Жиров
3
Шатара
55
Тодорович
27
Камило
8
Богосавац
0
Швец
7
Садулаев
11
Луна Диале
27
Кардосо
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
7
Ангбан
22
Юсупов
22
Юсупов
7
Ангбан
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
9
Магомедов
28
Сердеров
28
Сердеров
9
Магомедов
55
Тодорович
36
Ловат
36
Ловат
55
Тодорович
11
Луна Диале
11
Исмаэл
11
Исмаэл
11
Луна Диале
27
Кардосо
7
Бериша
7
Бериша
27
Кардосо
Остались в запасе
Динамо Мх
Ахмат
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо Мх - Ахмат
2
2
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
17
Офсайды
3
1
Количество передач
387
388
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Ахмата», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Ахмат»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»