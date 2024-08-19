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  • «Динамо» Мх – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

«Динамо» Мх – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

19 августа 2024, 18:50
Динамо Мх
19.08.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
87' М. Хоссейннеджад
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
3-2-1-3-1
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
17
Джапо
17
Пальцев
7
Ангбан
47
Глушков
70
Гаджиев
17
Касинтура
9
Магомедов
3-3-2-1-1
88
Шелия
95
Адамов
2
Жиров
3
Шатара
55
Тодорович
27
Камило
8
Богосавац
0
Швец
7
Садулаев
11
Луна Диале
27
Кардосо
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
7
Ангбан
22
Юсупов
22
Юсупов
7
Ангбан
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
9
Магомедов
28
Сердеров
28
Сердеров
9
Магомедов
55
Тодорович
36
Ловат
36
Ловат
55
Тодорович
11
Луна Диале
11
Исмаэл
11
Исмаэл
11
Луна Диале
27
Кардосо
7
Бериша
7
Бериша
27
Кардосо
Остались в запасе
Динамо Мх
Ахмат
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо Мх - Ахмат
2
2
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
17
Офсайды
3
1
Количество передач
387
388
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Ахмата», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Ахмат»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Динамо Махачкала – Ахмат смотреть онлайн 19 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Мх
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