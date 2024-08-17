17.08.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-2-1-2-1
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
15
Глебов
5
Саравия
47
Уткин
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
4-1-1-3-1
57
Москвичев
12
Малых
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
8
Коваленко
11
Мансилья
8
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
87
Лангович
67
Игнатов
67
Игнатов
87
Лангович
69
Голенков
11
Сутормин
11
Сутормин
69
Голенков
5
Саравия
18
Кучаев
18
Кучаев
5
Саравия
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
47
Уткин
27
Комличенко
27
Комличенко
47
Уткин
8
Коваленко
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
8
Коваленко
11
Сахархизан
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Сахархизан
26
Марин
50
Куэро
50
Куэро
26
Марин
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Ростов - Оренбург
1
3
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
7
Офсайды
0
1
Количество передач
500
324
Сейвы
2
8
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Оренбура», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Оренбург»
- Прямую трасляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»